Weghorst için Manchester United iddiası! Golden sonraki sevinci kafa karıştırmıştı, üst üste açıklamalar...

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada fileleri havalandıran Wout Weghorst'un tribünlere 'güle güle' işareti yapması çok konuşuldu.

MENAJERİ KONUŞTU

Hollandalı santrforun menajeri Simon Cziommre, Fanatik'e konuştu. Wout Weghorst'un gol sevincine dair açıkalama yapan Simon Cziommre, "Her şey yolunda. Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı" ifadelerini kullandı.

FRANSIZ BASININDAN MANCHESTER UNITED İDDİASI

Bu gelişmelerin ardından Weghorst için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Manchester United’ın Hollandalı’yı golcüyü devre arasında almak için girişimlerde bulunduğunu yazan Fransız basını, golcü oyuncunun transferinde aşama kaydedildiğini ve sona geldiğini belirtti.

Haberin Devamı

'BEŞİKTAŞ'IN ONAYI GEREKİYOR'

The Athletic'in haberine göre ise; Manchester United, Wout Weghorst için Burnley ile ön görüşme yaptı. Hollandalı yıldızın, Manchester United'a gitmesi için Beşiktaş'ın onayına ihtiyacı var

ŞENOL GÜNEŞ NE DEDİ?

Maçtan sonra Weghorst hakkında konuşan Şenol Güneş ise "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız. Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var." dedi.

CEYHUN KAZANCI: NEDEN VEDA ETTİ ANLAMADIM

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise konuyla ilgili NTV'ye şu açıklamaları yaptı:

Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor

Eğer Manchester United veya başka bir takım Wegnorst’u isterse zaten Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını görüşecek. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi taktirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez

Haberin Devamı

ONAY VERMEMİZİN BİR KARŞILIĞI OLUR

Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur. Örnek veriyorum. Burnley bize ‘Weghorst için şu takımla anlaştık. Bonservis bedelinin yarısını size veriyoruz.’ diyebilir. Bu farklı bir şart da olabilir. O zaman oturur konuşuruz

30 yaşındaki santrforun Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Wout Weghorst'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Hollandalı oyuncu daha önce DETO, Willem II, Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giydi.