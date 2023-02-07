Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Selçuk İnan: Deprem anında ben de İskenderun'da, ailemin yanındaydım

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Selçuk İnan#Deprem
Selçuk İnan: Deprem anında ben de İskenderunda, ailemin yanındaydım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 16:18

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle takım olarak geceyi Hatay’da geçirdiklerini ve depreme de İskenderun’da ailesinin yanında yakalandığını belirtti.

Haberin Devamı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle takım olarak geceyi Hatay’da geçirdiklerini ve depreme de İskenderun’da ailesinin yanında yakalandığını belirtti.

Selçuk İnan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm bölge halkı ile beraber bu korkutan anları ben de yaşadım. Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı ve çaresizlik doluydu. Görmüş olduklarım ne kadar acı ise sonrası güzel ülkemin, güzel insanlarının tek yürek canla başla yardımlaşması da bir o kadar içimi ısıttı. Devletimiz her ne kadar tüm imkanlarını seferber etse de, bölge halkının çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Hepimizin büyük-küçük, az-çok, maddi-manevi demeden destek ve birlik olma zamanı. Depremde vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardım bekleyen enkaz altında bulunan insanların bir an önce sağ salim çıkarılması için dua ediyorum. Geçmiş olsun Türkiyem" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı




Gözden Kaçmasın

Volkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündümVolkan Demirel: Kıyamet günü geldi diye düşündümHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

FIFA Başkanı Gianni Infantinodan depremzedeler için taziye mesajıFIFA Başkanı Gianni Infantino'dan depremzedeler için taziye mesajıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Lincoln Henriqueden depremzede bir aileye anlamlı yardımFenerbahçe'de Lincoln Henrique'den depremzede bir aileye anlamlı yardımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasımpaşa#Selçuk İnan#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Büyük afette ikinci gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549

Son dakika... Büyük afette ikinci gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549

#Deprem
Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı? | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

#Kahramanmaraş Depremi
100 yılın en büyük felaketi... Uydular yıkımı görüntüledi

100 yılın en büyük felaketi... Uydular yıkımı görüntüledi

#Deprem