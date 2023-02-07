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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'den depremzede bir aileye anlamlı yardım

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#Lincoln Henrique#Deprem#Yardım
Fenerbahçede Lincoln Henriqueden depremzede bir aileye anlamlı yardım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 15:34

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, depremde evi yıkılan ve İstanbul'a getirilecek çocuklu bir ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique, depremde evi yıkılan ve İstanbul'a getirilecek çocuklu bir ailenin tüm otel masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Brezilyalı oyuncu, "Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey gerie kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" dedi.

Lincoln Henrique'nin bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.

Fenerbahçede Lincoln Henriqueden depremzede bir aileye anlamlı yardım

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#Lincoln Henrique#Deprem#Yardım

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