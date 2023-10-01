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Sebastian Szymański'ye büyük övgü: Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynayacaktır

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#Fenerbahçe#Sebastian Szymański#Futbol
Sebastian Szymańskiye büyük övgü: Avrupanın en iyi 5 liginden birinde oynayacaktır
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 19:27

Polonya Milli Takımı’nın 2018-2021 yılları arasında teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli antrenör Jerzy Brzeczek, oynadığı futbolla Fenerbahçe’de fırtına gibi esen eski öğrencisi Sebastian Szymański’nin performansıyla ilgili Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı Sebastian Szymański, attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig’in 7.haftasında karşılaştıkları Çaykur Rizespor ağlarına da bir gol bırakan Szymański, sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi. Fenerbahçe’de toplam 14 maça çıkan Szymański, takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Hücumdaki katkısının yanı sıra defans hattına da yardım eden genç orta saha, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti. Sebastian Szymański’yi 2019 yılında ilk kez Polonya Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet eden 52 yaşındaki teknik direktör Jerzy Brzeczek, eski öğrencisinin potansiyeli başta olmak üzere Süper Lig’de alkış toplayan performansını değerlendirdi.

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Sebastian Szymańskiye büyük övgü: Avrupanın en iyi 5 liginden birinde oynayacaktır

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POLONYA MİLLİ TAKIMI’NIN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ JERZY BRZECZEK’İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Szymański'nin Fenerbahçe’deki başlangıcı muhteşem. Her şey Szymański’nin Fenerbahçe gibi çok iyi bir takıma hızla alıştığını ve oyunundan büyük bir keyif aldığını gösteriyor. Szymański, Polonya Milli Takımı’ndaki ilk maçına benim dönemimde çıktı ve çok iyi bir başlangıç yaptı. Ona güveniyordum, Slovenya'ya karşı bir gol atmıştı. Yaratıcıydı ama aynı zamanda savunmada da sorumlu bir tavır sergiledi. Szymański, teknik olarak sol ayağını çok iyi kullanıyor. Top sürme konusunda cesur ve çok iyi bir mekânsal görüşe sahip. Bu da onu takım arkadaşları için gol fırsatları yaratan isabetli paslara götürüyor. Ayağının içiyle harika vuruşlar yapıyor. Szymański’nin sezon başındaki istatistikleri, rekabet ve Türkiye Süper Ligi’nin seviyesi göz önüne alındığında etkileyici. Polonya Milli Takımı ’da Szymański’den bu rakamları bekliyor. Szymański, yakın gelecekte Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynama yatkınlığına sahip. Ona bunu diliyorum ve bunun için dua ediyorum. Sebastian Szymański kendi stili üzerinde çalışıyor ama onu birine benzetmem gerekirse bu Roma'dan Paulo Dybala olurdu.

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#Fenerbahçe#Sebastian Szymański#Futbol

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