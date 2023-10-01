Fenerbahçe'nin muhteşem ikilisi! Rizespor maçında da başardılar, İrfan Can Kahveci ve Szymanski...

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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 7. hafta maçında İrfan Can Kahveci ve Szymanski dikkat çekti.

KARTAL'IN 11 TERCİHİ

İsmail Kartal, Rizespor karşısında Başakşehir maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Kartal, Oosterwolde’nin yerine Osayi-Samuel’e görev verdi. İsmail Kartal, Rizespor maçına şu 11’le çıktı: "Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Rizespor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor’un yanı sıra Serdar Aziz hafif sakatlığı, Miha Zajc tedbir amaçlı, Batshuayi ise teknik ekip kararıyla forma giyemedi.

OSAYI GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe’de hafif sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında forma giyemeyen Bright Osayi-Samuel, Rizespor karşısında formasına kavuştu. Osayi-Samuel, mücadeleye ilk 11’de başlarken geçtiğimiz hafta yerine forma giyen Oosterwolde yedek soyundu.

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YİNE O İKİLİ SAHNEDE

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sebastian Szymanki, henüz 3. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

Maç içinde de birçok pozisyonda yer alan Polonyalı yıldız, bu sezon 8. golüne ulaştı ve 4 de asist yaptı.

TOPLAM 24 GOL KATKISI

Kadıköy'de sahne alan bir diğer isim de İrfan Can Kahveci oldu. Milli oyuncu, 47. dakikada ağları havalandırırken 62. dakikada Dzeko'nun golünde asist yapan isim oldu.

Böylece İrfan da 7 gol, 5 asiste ulaştı ve Szymanski ile birlikte toplam 24 gole etki etmiş oldu.

TARAFTARDAN DESTEK

Sezonun ilk bölümünde taraftardan tepki gören ve sonrasında çıkış yaklayan İrfan Can, Rizespor maçında oyundan çıkarken tribünlerden destek de aldı.