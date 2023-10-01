Fenerbahçe'de Dusan Tadic ligde siftah yaptı! Toplam 5 oldu

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Sırp futbolcu Dusan Tadic, 1 gol, 1 asistlik performansla galibiyette önemli rol oynadı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe’de Tadic, 75. dakikada da fileleri havalandırırken, Süper Lig’de ilk kez gol attı.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe formasıyla 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 5’e yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kalırken tribünlerden de büyük alkış aldı.

SERİ SÜRDÜ

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederken, goller Szymanski, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Joshua King’ten geldi. Yeni sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 7 maçta 7 galibiyet elde etti.

Haberin Devamı

GALİBİYET SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Çaykur Rizespor maçında da devam etti. UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı toplam 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland’ı yendi. Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir’e karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Çaykur Rizespor’u da mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.

40 BİN 340 TARAFTAR İZLEDİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan lig maçını 40 bin 340 biletli taraftar izledi. Ülker Stadyumu’nda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ilk dakikadan itibaren takımlarını destekledi. Farklı sonuçla biten karşılaşmanın ardından futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla birlikte yaşadı. Öte yandan Rizesporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.