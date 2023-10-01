×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ligde siftah yaptı! Toplam 5 oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Süper Lig
Fenerbahçede Dusan Tadic ligde siftah yaptı Toplam 5 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 18:26

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederek bu sezonki galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Sarı lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Çaykur Rizespor maçında attığı golle Süper Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Sırp futbolcu Dusan Tadic, 1 gol, 1 asistlik performansla galibiyette önemli rol oynadı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe’de Tadic, 75. dakikada da fileleri havalandırırken, Süper Lig’de ilk kez gol attı.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe formasıyla 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 5’e yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kalırken tribünlerden de büyük alkış aldı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin muhteşem ikilisi Rizespor maçında da başardılar, İrfan Can Kahveci ve Szymanski...Fenerbahçe'nin muhteşem ikilisi! Rizespor maçında da başardılar, İrfan Can Kahveci ve Szymanski...Haberi görüntüle

SERİ SÜRDÜ

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederken, goller Szymanski, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Joshua King’ten geldi. Yeni sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, ligde oynadığı ilk 7 maçta 7 galibiyet elde etti.

Haberin Devamı

GALİBİYET SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Çaykur Rizespor maçında da devam etti. UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı toplam 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland’ı yendi. Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir’e karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Çaykur Rizespor’u da mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor (Maçın özeti)Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor (Maçın özeti)Haberi görüntüle

40 BİN 340 TARAFTAR İZLEDİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan lig maçını 40 bin 340 biletli taraftar izledi. Ülker Stadyumu’nda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar ilk dakikadan itibaren takımlarını destekledi. Farklı sonuçla biten karşılaşmanın ardından futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla birlikte yaşadı. Öte yandan Rizesporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!