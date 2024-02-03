Samsunspor - Galatasaray maçının ardından dikkat çeken yorum: 'Enteresan biri!' | '3 puanı getiren görünmez kahramanlar'

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Yılport Samsunspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı kırmızılılar oldu. Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 5 maça yükseltti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri ise 5. dakikada Victor Nelsson ve 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, kritik karşılaşmayı köşelerinde kaleme aldı. İşte yorumlar...

Uğur Meleke: 80 dakikalık rölanti

Markus Gisdol enteresan bir teknik adam. Almanların deyimiyle bir “cankurtaran”. Kariyerinde 5 farklı kulüpte çalışmış, henüz sezon başında takım almışlığı yok! Hamburg’u son sırada devralmış, ligde tutmuş. Köln’ü dipten almış, ligde bırakmış. Ve benzer şekilde Hoffenheim’ı da 17’nci sırada devralıp 1. Bundesliga’da tutmuş. Samsunspor’u da 9’uncu haftada 1 puanla ligin dibindeyken devraldı. Özellikle Aralık-Ocak döneminde aldığı iyi sonuçlarla yukarılara taşımış durumda Karadeniz ekibini.

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SAMSUN HEP KÖTÜ BAŞLIYOR

Ancak Gisdol’le Samsunspor’un birçok müsabakada erken geriye düşüp sonra vites artırmak zorunda kaldığını gözlemliyoruz. Son İstanbulspor maçında 1-0’dan geri döndüler, iki hafta önce Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda 1-1’i buldular. Öncesinde de Karagümrük’e (84’te), Hatay’a (77 ve 90’da), İstanbul’a (70 ve 90’da) son bölümlerde attıkları gollerle dikkat çekiyorlar. Dün de Galatasaray’a karşı çok kötü başladılar maça. 10 dakikada 2-0 geriye düşmüşlerdi bile.

MAÇIN HER ANINDA YÜZDE YÜZ KONSANTRASYON

Galatasaray’sa 2 Aralık’ta Pendik maçının 70’inci dakikasına golsüz beraberlikle girmiş, son 20’de çözmüştü rakibini. Bir hafta sonra Adana Demir önünde neredeyse tüm bir ikinci yarıyı 2-1’lik tabelayla oynadı. Ardından Karagümrük’e karşı tek farkı korudu. Fenerbahçe’yle 0-0 berabere kaldı. Konya’nın direncini 63’te kırdı, Sivas’la 1-1 berabere kaldı, Kayseri’yi 86’da, İstanbul’u 80’de, Gaziantep’i 89’da çözdü. Yani Aralık-Ocak’ta 5-1’lik Trabzon maçı dışındaki müsabakaların hemen her anında savaştı, her anında yüzde yüz konsantrasyonla oynadı Galatasaray.

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BARIŞ, DAViNSON VE TORREiRA iYiYDi

Dün Samsun’da 10’uncu dakikada 2-0’ı bulunca uzun zaman sonra ilk kez vitesi 5’ten 2’yer düşürme fırsatı buldu sarı kırmızılılar. Maçın son 80 dakikasını büyük ölçüde rölantide oynadılar. Samsun’a fırsatlar verdiler ama iki gollü güvenli mesafeyi korudular. Galatasaray’ın dünkü galibiyetinde Van Drongelen’le sürekli didişmek zorunda kalmasına rağmen Barış Alper çıktı yine ön plana. Ayrıca Galatasaray’da kaybedilen topların geri kazanılmasında Davinson Sanchez ve Torreira’nın katkıları üst seviyedeydi.

Engin Kehale: Önce tuttu sonra vurdu

Okan Buruk, sezon içerisinde 3-5 maçın stratejisini Barış Alper’in rakip sol bekin arkasına yapacağı koşular üzerinden kurguluyor. Örneğin sezon başındaki Ljubljana maçı. Samsunspor karşısında da böyle bir strateji ile sahadaydı. Üst üste ikinci kez, zor geçecek diye öngörülen bir deplasmanı rahat oynamayı bildi Galatasaray. İcardi’nin ilk yarıda rakip ceza sahasında tek topla buluşmasında arkaya aşırdığı topu tamamlayan Nelsson, takımını öne geçirdi. Yukarıda bahsettiğim planın meyvesiyle Barış Alper, 11 dakika içinde 2 farklı üstünlüğe taşıdı Galatasaray’ı.

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İlk yarının ortasına gelene kadar da saha içerisindeki üstünlük sarı kırmızılılardaydı. Kaan ve Berkanlı savunma hattı, belki baskı kurmanız gereken maçlarda isteneni veremiyor ancak skoru bu kadar kolay aldıktan sonra da bir lüks haline geliyor.

SAKiN VE SABIRLI OYNADI

Samsunspor, sahada kendini ilk kez 19. dakikada fark ettirdi. Sonrasında Karadeniz ekibinin performansı takdire şayan. 22. dakikada 4 şutu olan Galatasaray devreyi aynı rakamla tamamlarken, kırmızı beyazlılar 7 şut ve rakip ceza sahasında 12 topla buluşmaya erişmişti. Samsunspor, devreyi yüksek enerjiyle bitirmenin mental üstünlüğünü ikinci yarının başında baskıya taşımaya çalışınca daha git-gelli bir oyun izledik. 45 ve 65. dakikalar arasında sahada ev sahibinin 7’ye 6 üstünlüğüyle tam 13 şut çekildi. İlk yarıda sadece 4 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray, bu bölümde 7 kez aynı bölgede aksiyon yarattı.

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Baskı altında skoru 2-0’da tutmayı başaran Galatasaray için kalan bölüm, üç puanı alacak oyunu sakin ve sabırlı bir şekilde oynamaya döndü ve galibiyet serisi 5 maça çıktı.