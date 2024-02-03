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Fenerbahçe’de tüm teklifleri geri çeviren Ryan Kent krize neden oldu!

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#Fenerbahçe#Ryan Kent#Süper Lig
Fenerbahçe’de tüm teklifleri geri çeviren Ryan Kent krize neden oldu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 07:00

Fenerbahçe’de kadro planlamasında düşünülmeyen İngiliz oyuncu krize neden oldu. Sarı lacivertli takımda yabancı kontenjanında yer açmak için gözden çıkartılan Kent, Başakşehir, Al Shabab ve Hull City’den sonra Fenerbahçe yönetiminin prensipte anlaştığı Lazio’ya da “hayır” dedi.

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F.Bahçe'de yabancı kontenjanına yer açmak için gözden çıkartılan Ryan Kent’in, tüm teklifleri reddetmesi yönetimin elini kolunu bağladı. İngiliz futbolcu Başakşehir başta olmak üzere Süper Lig’den yapılan tekliflere en baştan kapısını kapatırken, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ın yüksek yıllık ücretli teklifini de kabul etmedi. Hull City’ye de “Hayır” cevabını veren Kent için son olarak F.Bahçe ile Lazio satın alma opsiyonlu kiralık transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’de tüm teklifleri geri çeviren Ryan Kent krize neden oldu

İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Lazio, Kent’in F.yıllık ücretini karşılayacaktı. Ancak sarı lacivertli kanat oyuncusu Lazio’nun teklifini herhangi bir sebep belirtmeden kabul etmedi.

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BONSERViSiYLE GiTMEK iSTiYOR

Ryan Kent’in kiralık olarak değil, ya zorunlu satın alma maddesi ya da bonservisiyle transfer olmak istediği ayrıca, oyuncunun temsilcisinin de F.Bahçe’den ekstra maddi taleplerde bulunduğu öğrenildi. Kent’in Lazio’nun teklifini geri çevirmesi F.Bahçe yönetiminin tepkisine neden oldu. Teknik heyetin kadro planlamasında düşünmediği Kent ve temsilcisiyle yönetimin son bir görüşme gerçekleştireceği ve İngiliz futbolcunun takımdaki geleceğinin belli olacağı kaydedildi. Kent’in sözleşmesi askıya alınabilir.

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#Fenerbahçe#Ryan Kent#Süper Lig

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