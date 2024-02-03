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Beşiktaş fırsat transferi peşinde! Listeye 3 isim daha eklendi

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaş fırsat transferi peşinde Listeye 3 isim daha eklendi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 07:00

Top 5 ligde kış transferinin bitmesi yeni şanslar doğurdu. Lascelles, Klaassen ve İsco ile görüşen siyah beyazlılarda Strasbourg’dan Guilbert, Deminguet ve CSKA Moskova’dan Zdjelar isimleri de gündeme geldi.

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Ara transferde şu ana kadar sadece Jonas Svensson’la anlaşan Beşiktaş, Avrupa’nın büyük liglerinde kış transfer döneminin sona ermesiyle birlikte kadroyu güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı. Defansa Newcastle’dan Jamaal Lascelles’i, orta sahaya İnter’den Klaassen ve Real Betis’ten İsco’yu almayı planlayan Beşiktaş yönetiminin gündemine 3 isim daha geldi...

Siyah beyazlı yönetim, kulübün scout ekibi ve menajerler tarafından önerilen sağ bek Frederic Guilbert, orta saha Jessy Deminguet ve Sasa Zdjelar’ın transferi için araştırmalara başladı.

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iÇiŞLERi BAKANLIĞINA BAŞVURU 

Bu arada Beşiktaş Kulübü, taraftarların son deplasmanlarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunup, önlem alınmasını istedi... 

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

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