Samsunspor-Galatasaray maçına Fernando Muslera damgası! Duvar oldu, Barış Alper Yılmaz...

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

KAPALI GİŞE OYNANDI

Samsunspor - Galatasaray maçına her iki ekip taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Maç biletleri satışa çıktıktan sonra 48 saat içinde tükendi. Samsunspor Kulübü, biletlerin tamamının satıldığını belirten bir açıklama yaparak taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Karşılaşmayı 31 bin Samsunspor, 2 bine yakın Galatasaray taraftarı takip etti.

SAMSUNLU TARAFTARLARDAN DESTEK

Geçen yıl 6 şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yıl dönümü öncesinde Samsunsporlu taraftarlar depremzedelere destek oldu. Taraftarlar deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, eldiven ve bere bağışında bulundu. Statta bulunan store 55 mağazasına getirilen ürünler teslim edildi.

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YİNE BARIŞ ALPER YILMAZ SAHNE ALDI

Son dönemin formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Samsun'da da sahne almayı başardı. Milli oyuncunun, 11. dakikada attığı şık gol dikkat çekti.

Opta'nın verilerine göre; Süper Lig'deki son dört maçında üç golde payı bulunan Barış Alper Yılmaz (2 gol & 1 asist), daha önceki 35 karşılaşmadaki sayısını yakaladı (2 gol & 1 asist).

MUSLERA DUVAR OLDU

Galatasaray'ın 37 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla maça damga vurdu.

Uruguaylı kaleci, 90 dakikada 5 kurtarış yaptı ve yüzde 100 kurtarış yüzdesiyle Samsunspor'a gol izni vermedi.

Muslera ayrıca kalesine gelen son 9 isabetli şutun 8'ini kurtardı.

EN İYİSİ GALATASARAY

Opta'nın verilerine göre; Okan Buruk'un göreve başladığı 2022/23'ten bu yana Süper Lig'de en yüksek gole kapama oranına sahip takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 58 maçta 28 kez kaleyi gole kapattı.

MUSLERA: KRİTİK 3 PUAN ALDIK

Fernando Muslera'nın maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Uzun yıllar sonra Samsun'a gelmek ve bu büyük takıma karşı oynamak zevkti. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Erken goller avantaj yakaladık. Kritik üç puanı almayı başardık. İşimize devam etmemiz ve maç maç gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için bunu yapmalıyız. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluktur. Bunun için devam edeceğiz.

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