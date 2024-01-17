Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den istediği yıldızları açıkladı! 'İkna edebilmek için...'

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Trendyol Süper Lig'de topladığı 21 puanla 15. sırada yer alan ve alt basamaklardan kurtulmayı hedefleyen Yılport Samsunspor'da transfer için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kırmızı - beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı Spor Saati programında Fenerbahçe'den istediği oyuncuları açıkladı.

BATSHUAYI İDDİASINA CEVAP

Sarı - lacivertlilerden Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edilen Samsunspor'un başkanı Yıldırım, Belçikalı yıldızla ilgili bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Yüksel Yıldırım'ın sözleri şu şekilde;

'KENT, KİNG VE ZAJC...'

’Michy Batshuayi’den ziyade sarı lacivertli takımdan Ryan Kent, Joshua King ve Miha Zajc istedik fakat oyuncular gelmek istemiyor.’

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'İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

'İkna edebilmek için çabalayacağız ancak oyuncuların Avrupa'dan ciddi talipleri var. Bu transferlerde zor gibi görünüyor'