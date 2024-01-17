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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den istediği yıldızları açıkladı! 'İkna edebilmek için...'

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#Samsunspor
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeden istediği yıldızları açıkladı İkna edebilmek için...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 13:52

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den istediği oyuncuları açıkladı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen ve ikinci yarıya önemli takviyelerle başlamak isteyen kırmızı - beyazlı kulübün başkanı Yıldırım, katıldığı programda yaptığı görüşmelerin detaylarını da anlattı.

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Trendyol Süper Lig'de topladığı 21 puanla 15. sırada yer alan ve alt basamaklardan kurtulmayı hedefleyen Yılport Samsunspor'da transfer için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kırmızı - beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı Spor Saati programında Fenerbahçe'den istediği oyuncuları açıkladı.

BATSHUAYI İDDİASINA CEVAP

Sarı - lacivertlilerden Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edilen Samsunspor'un başkanı Yıldırım, Belçikalı yıldızla ilgili bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeden istediği yıldızları açıkladı İkna edebilmek için...

Yüksel Yıldırım'ın sözleri şu şekilde;

'KENT, KİNG VE ZAJC...'

’Michy Batshuayi’den ziyade sarı lacivertli takımdan Ryan Kent, Joshua King ve Miha Zajc istedik fakat oyuncular gelmek istemiyor.’

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'İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

'İkna edebilmek için çabalayacağız ancak oyuncuların Avrupa'dan ciddi talipleri var. Bu transferlerde zor gibi görünüyor'

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#Samsunspor

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