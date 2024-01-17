Çağlar Söyüncü transferinde kafaları karıştıran teklif! Fenerbahçe ile anlaştı ama...

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Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katarak devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, üçüncü transferine odaklanmış durumda.



Çağlar Söyüncü ile prensip olarak el sıkıştığı ileri sürülen Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, İspanya'da transfer için girişimlere devam ediyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü'nün ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtildi.

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FULHAM'IN BONSERVİS TEKLİFİ İŞLERİ KARIŞTIRDI

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün adı Fenerbahçe dışında Roma, Fulham ve Porto ile de anılırken, İngiliz ekibi Fulham'ın oyuncunun bonservisi için 20 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Bu durum sürecin uzamasına neden olurken Çağlar Söyüncü, 6 aylık dönem için net kararını verdi. EURO 2024'e en hazır şekilde gitmek isteyen Çağlar, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kulüplerin da el sıkışmasıyla birlikte Selahattin Baki ile birlikte İstanbul'a dönecek.

HERMOSO VE SAVIC TAKIMDAN KALIYOR

Fichajes'ta yer alan habere göre; Atletico yönetim, ocak ayında takımdan ayrılacak tek stoperin Çağlar Söyüncü olacağını açıkça belirtti. Yine haberde Mario Hermoso ve Stefan Savic'in de ayrılacağına dair iddialar olduğu ancak iki futbolcunun takımda kalacağı vurgulandı.

Milli futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla LaLiga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Kral Kupası'nda 1 maça çıkıp 212 dakika süre alabildi.



9 MAÇ, 213 DAKİKA



Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla Kral Kupası, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 9 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 213 dakika süre alan Çağlar, skor katkısı yapamadı.