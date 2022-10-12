Şampiyonlar Ligi'ne Marcao damgası! Real Madrid ve Manchester City turu garantiledi, Juventus şoke oldu... Real Madrid maçında Umut Bulut detayı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, dün akşam oynanan maçlarla sona erdi.

MANCHESTER CITY 10 KİŞİ KALDI, PENALTI KAÇIRDI, TURU GARANTİLEDİ

Günün erken oynanan maçında Kopenhag ile Manchester City karşı karşıya geldi. Parken Stadı'nda oynanan maça Erling Haaland yedek başladı. Maçın 10. dakikasında Rodri'nin attığı gol, elle oynama sebebiyle iptal edildi. 25. dakikada kazanılan penaltıyı Riyad Mahrez kaçırdı. 30. dakikada Sergio Gomez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kaldıktan sonra rölanti bir oyun oynayan Pep Guardiola'nın takımı maçı 0-0 bitirdi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sezona flaş bir giriş yapan Erling Haaland, yedek soyunduğu maçta süre almadı.

JUVENTUS'U ŞOKE EDEN YENİLGİ! 20 YILDA İLK KEZ...

Erken oynanan bir diğer maçta İsrail ekibi Maccabi Haifa ile İtalyan devi Juventus karşılaştı. Serie A'ya kötü başlayan ve 9 hafta sonunda 13 puanla 8. sırada bulunan Juventus, Maccabi Haifa deplasmanında şoke eden bir mağlubiyet yaşadı.

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Omer Atzili'nin golleriyle Juventus'u mağlup eden Haifa, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. 4. maçlar sonrası iki takım da 3 puanda eşitlendi.

ALLEGRI İLE DEVAM KARARI

Ligde ve Avrupa'da kötü alınan kötü sonuçlar sebebiyle koltuğu sallantıda olan Massimilliano Allegri için İsrail'deki yenilgi sonrası açıklama geldi. Kulüp sahibi Andrea Allegri; Bu yenilgi ve diğer sonuçlar için utanç duyuyorum ve kızıyorum ama sonuçlardan tek kişiyi sorumlu tutamayız. Sorumluluk tüm takımın. Allegri görevine devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Allegri ise; "Görevi bırakmayı hiç düşünmedim. Yarından itibaren tesislerde kampa giriyoruz. Görev zorlaştıkça daha da hırslanıyorum." diye konuştu.

MESSI'SİZ PSG EVİNDE KAZANAMADI

Lionel Messi'nin sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta Paris Saint-Germain evinde Benfica ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesi takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan Kylian Mbappe, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Benfica'da Joao Mario, penaltı golüyle skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sonuçlandı.

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MBAPPE İLE MESSI'NİN İLGİNÇ TESADÜFÜ

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 37. golünü 23 yaşındayken, turnuvadaki 57. maçında atmıştı. Benfica ağlarını sarsan Kylian Mbappe de Şampiyonlar Ligi'ndeki 37. golünü 23 yaşında ve turnuvadaki 57. maçında attı. öte yandan Fransız yıldız, PSG adına 31. Şampiyonlar Ligi golünü atarak kulüp tarihinin bu turnuvadaki en golcü oyuncusu oldu.

REAL MADRID SON DAKİKA GOLÜYLE ART ARDA 31. SEZONDA GRUPTAN ÇIKTI

F Grubu'nda deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Real Madrid, 46. dakikada Zubkov'un attığı golle geri düştü. 90+5'te Rüdiger ile skoru eşitleyen İspanyol devi, puanını 10'a yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. Kafa golünü atarken kaleciyle çarpışlan Rüdiger kanlar içerisinde yerde kaldı. Alman yıldıza maçtan sonra 15 dikiş atıldığı açıklandı.

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı 31 sezonun 31'inde de gruptan çıkmayı başardı. Tarihte, en az iki kez bu turnuvaya katılan ve her seferinde gruptan çıkmayı başarabilen bir takım daha yok.

UMUT BULUT DETAYI

Real Madrid maçında Shakhtar Donetsk'in golünü atan Oleksandr Zubkov, İspanyol devine grup aşamasındaki iki maçta da gol atmış oldu. Bunu daha önce başaran son 4 oyuncu arasında Umut Bulut da bulunuyor.

Umut Bulut, 2013/14 sezonunda Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi gruplarında Real Madrid'e hem içeride hem de deplasmanda gol atmıştı. Galatasaray içerideki maçı 6-1, Madrid'deki maçı ise 4-1 kaybetmişti.

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GECEYE DAMGA VURAN PERFORMANS: MARCAO

Devler Ligi'nde gecenin en çok konuşulan ismi ise Galatasaray'dan Sevilla'ya 12+3 milyon euro karşılığında transfer olan Marcao oldu. Sezon öncesi çalışmalarda sakatlanan Brezilyalı yıldız, ilk maçına geride kalan hafta çıkmıştı. Julen Lopetegui döneminde şans bulamayan Marcao, Jorge Sampaoli'nin gelişiyle ilk 11'e girdi ve izleyenleri büyülemeye başladı.

Deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşan Sevilla'da en çok dikkat çeken isim olan Marcao, üçlü savunmanın solunda oynayıp 7.3 reyting alarak sahanın en iyi performans sergileyen ikinci oyuncusu oldu.

Girdiği 10 ikili mücadeleden 8'ini kazanan Brezilyalı stoper, 3 top kaptı ve 3 kez de tehlike uzatlaştırdı.

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Sevilla taraftarları da sosyal medyada Marcao'yu öven çok sayıda paylaşım yaptı. Sakatlığı sebebiyle forma giyemediği dönemde onu en kötü transfer seçen taraftarlar bu kez Brezilyalı oyuncudan özür dileyen tweetler attı.

1-1 sona eren maç sonunda Dortmund puanını 7'ye, Sevilla ise 2'ye yükseltti. Dortmund'un golünü atan Jude Bellingham, art arda dört Şampiyonlar Ligi maçında gol atan 20 yaş altındaki ilk oyuncu oldu.