PSG'de Kylian Mbappe'nin 'ihanet' çıkışı bardağı taşırdı! "Saygısızlık, artık büyü"

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Yaz transfer döneminin son gününe kadar PSG'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Fransız yıldız, son anda kulübünün teklifini kabul ederek Paris'te devam etme kararı vermişti.

Uzun süre Real Madrid ile görüşen ve takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir şekilde gelen teklifi kabul ederek Paris Saint Germain'le devam kararı alan Kylian Mbappe kriz çıkarmaya devam ediyor.

İHANET EDİLDİ İDDİASI

İspanyol gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Kylian Mbappe kendisine ihanet edildiğini düşünüyor ve ocak ayından takımdan ayrılmak istiyor.

Paris Saint Germain'in yeni sözleşme yapılırken kendisine verilen sözlerin hiçbirini tutmadığını söyleyen Fransız yıldız, sezon başında kapısından döndüğü Real Madrid'e transfer olmak istiyor.

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REAL MADRİD ŞARTI

İpleri tamamen koparan Nasser El-Khalifi yönetimi ise oyuncunun ayrılmasına izin verirken Real Madrid dışında istediği bir takıma gidebileceğini belirtti.

Fransa'da RMC de haberi doğrularken PSG ile Mbappe'nin ilişkilerinin geri dönülemez şekilde bittiğini kaydetti.

2024'E KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

L'Equipe'in haberine göre taraflar arasında 2025'e kadar değil, 2024'e kadar sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki oyuncu aslında takıma iyi bir niyet göstergesi olarak 2025 yazılı formayla poz vermeyi poz vermeyi kabul etti.

REAL MADRİD'E ŞOK YAŞATTI

Kylian Mbappe için Erling Haaland vazgeçen Real Madrid, Norveçli golcüyü Manchester City'ye kaptırırken Mbappe'nin takımda kalmasıyla tam bir şok yaşamıştı.

Erling Haaland Manchester City'ye gitmesi, Mbappe'nin ise PSG'de kalmasıyla golcü transferinde bir anda eli boş kalan Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, Fransız golcüyü eleştirmişti.

MBAPPE'YE OLAY SÖZLER

Mbappe hakkında bir kez daha konuşan Perez ise oyuncuya dair olay ifadeler kullandı.

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Mbappe'nin PSG'de kaldığı için şimdiden pişman olabileceğini kaydeden Perez, "Zavallı Mbappe, Real Madrid'e gelmediği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ KURUMUN ÜSTÜNE KOYUYOR"

Mbappe krizi hakkında konuşan Fransız futbolunun efsanelerinden Emmanuel Petit, Mbappe'nin sinir bozucu olduğunu ve artık büyümesi gerektiğini söyledi.

Mbappe konusunda RMC Sports'a konuşan Petit, "Her şeyi sürekli kişiselleştiriyor. Hatta kendini kurumun üstüne koyuyor. Kulüp herhangi bir oyuncudan daha önemlidir. Bugün, Mbappe'nin açıklamaları alakasız ve sadece kuruma değil, Mbappe'nin arkadaşlarına da saygısızlık. Çünkü bunu söyleyerek sadece teknik direktörünü değil bazı oyuncuları da hedef alıyor, bu üzücü." dedi.

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'TEK FORVET' GÖNDERMESİ

Mbappe, Reims karşılaşmasında tek forvet oynamaktan rahatsız olduğunu, Instagram'da göndermeli bir paylaşım yaparak duyurmuştu.