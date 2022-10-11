Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

PSG'de Kylian Mbappe'nin 'ihanet' çıkışı bardağı taşırdı! "Saygısızlık, artık büyü"

Güncelleme Tarihi:

#PSG#Kylian Mbappe#Fransa
PSGde Kylian Mbappenin ihanet çıkışı bardağı taşırdı Saygısızlık, artık büyü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 19:31

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain'de bir kez daha Kylian Mbappe krizi çıktı.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminin son gününe kadar PSG'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Fransız yıldız, son anda kulübünün teklifini kabul ederek Paris'te devam etme kararı vermişti.

Uzun süre Real Madrid ile görüşen ve takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir şekilde gelen teklifi kabul ederek Paris Saint Germain'le devam kararı alan Kylian Mbappe kriz çıkarmaya devam ediyor.

İHANET EDİLDİ İDDİASI

İspanyol gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Kylian Mbappe kendisine ihanet edildiğini düşünüyor ve ocak ayından takımdan ayrılmak istiyor. 

Paris Saint Germain'in yeni sözleşme yapılırken kendisine verilen sözlerin hiçbirini tutmadığını söyleyen Fransız yıldız, sezon başında kapısından döndüğü Real Madrid'e transfer olmak istiyor. 

Gözden Kaçmasın

Paris Saint-Germainde Kylian Mbappe - Neymar krizi Lionel Messiye pas atınca...Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe - Neymar krizi! Lionel Messi'ye pas atınca...Haberi görüntüle

PSGde Kylian Mbappenin ihanet çıkışı bardağı taşırdı Saygısızlık, artık büyü

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Metin Öztürkten Cristiano Ronaldo için transfer açıklamasıGalatasaray'da Metin Öztürk'ten Cristiano Ronaldo için transfer açıklamasıHaberi görüntüle

REAL MADRİD ŞARTI

İpleri tamamen koparan Nasser El-Khalifi yönetimi ise oyuncunun ayrılmasına izin verirken Real Madrid dışında istediği bir takıma gidebileceğini belirtti.

Fransa'da RMC de haberi doğrularken PSG ile Mbappe'nin ilişkilerinin geri dönülemez şekilde bittiğini kaydetti.

2024'E KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

L'Equipe'in haberine göre taraflar arasında 2025'e kadar değil, 2024'e kadar sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki oyuncu aslında takıma iyi bir niyet göstergesi olarak 2025 yazılı formayla poz vermeyi poz vermeyi kabul etti.

Gözden Kaçmasın

Ersun Yanaldan sürpriz NBA fikri Keşfettiğim oyuncuların bedeli 300 milyon euroErsun Yanal'dan sürpriz NBA fikri! 'Keşfettiğim oyuncuların bedeli 300 milyon euro'Haberi görüntüle

REAL MADRİD'E ŞOK YAŞATTI

Kylian Mbappe için Erling Haaland vazgeçen Real Madrid, Norveçli golcüyü Manchester City'ye kaptırırken Mbappe'nin takımda kalmasıyla tam bir şok yaşamıştı.

Erling Haaland Manchester City'ye gitmesi, Mbappe'nin ise PSG'de kalmasıyla golcü transferinde bir anda eli boş kalan Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, Fransız golcüyü eleştirmişti.

PSGde Kylian Mbappenin ihanet çıkışı bardağı taşırdı Saygısızlık, artık büyü

MBAPPE'YE OLAY SÖZLER

Mbappe hakkında bir kez daha konuşan Perez ise oyuncuya dair olay ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

Mbappe'nin PSG'de kaldığı için şimdiden pişman olabileceğini kaydeden Perez, "Zavallı Mbappe, Real Madrid'e gelmediği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ KURUMUN ÜSTÜNE KOYUYOR"

Mbappe krizi hakkında konuşan Fransız futbolunun efsanelerinden Emmanuel Petit, Mbappe'nin sinir bozucu olduğunu ve artık büyümesi gerektiğini söyledi.

Mbappe konusunda RMC Sports'a konuşan Petit, "Her şeyi sürekli kişiselleştiriyor. Hatta kendini kurumun üstüne koyuyor. Kulüp herhangi bir oyuncudan daha önemlidir. Bugün, Mbappe'nin açıklamaları alakasız ve sadece kuruma değil, Mbappe'nin arkadaşlarına da saygısızlık. Çünkü bunu söyleyerek sadece teknik direktörünü değil bazı oyuncuları da hedef alıyor, bu üzücü." dedi.

Haberin Devamı

'TEK FORVET' GÖNDERMESİ

Mbappe, Reims karşılaşmasında tek forvet oynamaktan rahatsız olduğunu, Instagram'da göndermeli bir paylaşım yaparak duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PSG#Kylian Mbappe#Fransa

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı