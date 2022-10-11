Son dakika: Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Cristiano Ronaldo için transfer açıklaması

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Galatasaray'da bugün bir su markasıyla sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Galatasaray'ın resmi su sponsoru olan şirketin yetkilisi Ege Duruk, Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de basın toplantısında önündeki kolayı masadan alarak 'Su için' sözlerini hatırlatıp transferle ilgili haberler hakkında topu Metin Öztürk'e attı.

Metin Öztürk konuyla ilgili şunları söyledi:

Ege kardeşim medyaya istediği soruyu verdi. Buna şöyle bakmak lazım. İmkan ve ihtiyacın buluşması lazım. Okan Buruk hocamızın yönetiminde takımımız ivme aldı gidiyor. Eski dönemlerden hatırlarız, gelen stardır ama o bölgenin ihtiyacı mıdır değil midir gibi konulardan sıkıntı yaşamışızdır. Bu konu bu senenin gündeminde yok ama gündemden düşmeyecek tek şey Galatasaray bu ülkeyi dünyada temsil eden en önemli markalardan biridir. Erden Timur da söylemişti, Dursun başkanım da söyledi. Cumhuriyetin 100. yılında futbol başta olmak üzere tüm branşlarda ipi göğüslemek sonra da Avrupa'da bunu devam ettirmek istiyoruz. Tüm projelerimiz bu çerçevede gidiyor.

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"ELİMİZDE MATA VAR, ICARDI VAR..."

Galatasaray'da Ronaldo'yu konuşmaktan çok bence sistemi, projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız. Şu an görüyorsunuz ki geçen senenin bütçesine biz dünya yıldızlarını kadromuza kattık. Önemli olan bunlardan en yüksek verimi almak. Kayseri deplasmanıyla beraber başka bir Galatasaray izleyeceğiz. Yeni bir yönetimiz, geldiğimiz zaman bir planlama yoktu. Önceki teknik heyet bize bir dosya dahi bırakmamıştı. Öyle olunca kısa sürede bu transferler yapıldı. Çoğu daha üçüncü dördüncü haftada oynamaya başladı. Beklentilerimizin yüksek olduğu Mata var, Icardi var... Onlar daha sahada yoklar, yeni yeni süre almaya başlayacaklar. Amaç sonunda seyir zevki yüksek bir futbolu izletip şampiyon olmaksa Galatasaray eminim ki Okan Buruk hocamın liderliğinde bu sene bunu gerçekleştirecektir.

DIŞ BASINDAN FLAŞ 'GALATASARAY' İDDİASI!

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo'yu Manchester United yönetimi ve teknik direktör Erik ten Hag bırakmaya yanaşmamıştı. Artık Hollandalı teknik adamın ve yönetimin ayrılığa daha sıcak baktığı belirtiliyor.

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İngiltere, Brezilya ve Arjantin basınında Galatasaray'ın Ronaldo için ara transfer döneminde önemli bir transfer noktası olabileceği yönünde haberler çıkmış durumda. Öte yandan Alman devi Bayern Münih'in de ara transferde Ronaldo transferini düşünebileceği belirtiliyor. Bavyera ekibi lige istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTECEĞİ İÇİN BEDELSİZ AYRILABİLİR

Geçen sezon başında Manchester City'ye gidecekken duygusal bir karar alıp Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Ara transfer döneminde istediği kulüple görüşüp anlaşabilecek olan Portekizli yıldız, yüksek maaşı sebebiyle anlaştığı kulübe Manchester United'ın da izniyle direkt katılabilir.

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ERDEN TİMUR'UN HAYALİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde GS TV'de katıldığı programda; "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz." demişti.

Mertens, Icardi, Torreira ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur’un işaret ettiği iki isim Manchester United’dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid’den Eden Hazard idi.

HÜRRİYET GÖRÜŞMEYİ 6 AĞUSTOS'TA DUYURMUŞTU

Galatasaray’ın Ronaldo’nun menajeriyle görüştüğünü Hürriyet, 6 Ağustos’ta okuyucularına duyurmuştu. Portekizli futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nde yer almayan bir takımda oynamayacağım” diyerek teşekkür etmişti. Kiralama teklifi yapılan Hazard da Real Madrid’den ayrılmak istemediğini bildirmişti.

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RONALDO'NUN ANNESİNİN SPORTING PLANI

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ise oğlunun Sporting forması giymesini istiyor.

Geçtiğimiz hafta Nova Genta'ya konuşan Dolores Aveiro; "Ronaldo Sporting'e dönecek ama şimdi değil, bu yıl değil. Gelecek yıl veya sonraki yıl Sporting'e dönecek. Bunu umuyorum. Ona dedim ki 'Oğlum, ölmeden önce seni yeniden Sporting formasıyla görmek istiyorum.' Eğer gelmezse oğlu gelecek. Kader bu. Şu anda, babasının onun yaşındaki halinden daha iyi Futbol oynuyor. Cristiano Jr bana Lizbon'da yaşamak istediğini ve Sporting'de oynamak istediğini söyledi. Eğer babası oynamaya devam eder ve ikisi de Sporting'de birlikte oynarsa bu benim için Rüya gibi olur. Babasının 40 yaşına kadar rahat oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.