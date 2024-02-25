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Şampiyonlar Ligi için Çekya tehlikesi! Türkiye'yi geçme ihtimalleri...

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#Futbol#Süper Lig#Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi için Çekya tehlikesi Türkiyeyi geçme ihtimalleri...
Efkan Bucak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

Avrupa’da yoluna üç temsilci ile devam eden Çeklerin UEFA ülke sıralamasında bizi geçme ihtimali bulunuyor. G.Saray’ın elenmesiyle Avrupa’da tek ekibimiz F.Bahçe kalırken, takipçilerimizden Çekya’nın 3 takımla devam etmesi, 2025-26’da şampiyonumuzu Devler Ligi’ne direkt gönderme iddiamızı tehdit ediyor.

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UEFA ülke puanı sıralamasında sezona 12. sırada başlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un aldığı başarılı sonuçlarla 9. sıraya kadar tırmananan Türkiye, ilk 10’daki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya... Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden sadece Fenerbahçe kalırken, takipçilerimizden Çekya’nın 3 takımla devam etmesi ilk 10’daki konumumuzu tehdit ediyor.

 

SEZONA 15. BAŞLAYIP 11. SIRAYA YÜKSELDİLER

En yakın takipçimiz İskoçya sadece Glasgow Rangers ile yoluna devam ederken sezona 15. sırada başlayan ve şimdiden 4 basamak ilerleme kaydeden Çekya Sparta Prag, Slavia Prag, Viktoria Plzen’den gelecek olası puanlarla Türkiye’yi ve İskoçya’yı geçme şansına sahip. 37.6 puanla 9. sırada yer alan Türkiye’nin ardından 35.8 puanlı İskoçya gelirken, 11. sıradaki Çekya’nın 35.3 puanı bulunuyor.

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KAZANILAN PUANLAR TAKIM SAYISINA BÖLÜNÜYOR

Türkiye’nin hedefi sezonu ilk 10 sıra içinde tamamlamak. Zira bu sezonu ilk 10’da tamamlarsak 2024-25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına doğruda katılacak. Maçlarda galibiyete 2, beraberliğe 1 puan verilirken, alınan puanlar ülke adına turnuvalara katılan toplam takım sayısına bölünüyor. Buna göre dörder takımla sezona giren Türkiye ve Çekya’da alınan her galibiyetin değeri 0.5 puan iken, 5 takımla turnuvalara katılan İskoçya’da bunun karşılığı 0.4 puan. Bu bağlamda Türkiye’nin hâlâ 5 galibiyetlik bir avantajı var. Çekya’nın bizi geçmesi için en az beş galibiyet fazla alması gerekiyor.

UEFA ÜLKE SIRALAMASI

1. İngiltere 6/8 100,803
2. İspanya 5/8 86,614
3. İtalya 7/7 84,855
4. Almanya 5/7 81,767
5. Fransa 3/6 63,831
6. Hollanda 2/5 61,100
7. Portekiz 3/6 55,149
8. Belçika 2/5 46,800
9. Türkiye 1/4 37,600
10. İskoçya 1/5 35,850
11. Çekya 3/4 35,300

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#Futbol#Süper Lig#Fenerbahçe

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