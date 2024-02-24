Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok konuşulan kararlar! Hakeme tepki, kırmızı kart ve Galatasaray'dan paylaşım...

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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 27. hafta maçında hakem kararları çok konuşuldu.

Hem Fenerbahçe hem Kasımpaşa tarafı, hakem Cihan Aydın'ın kararlarına tepki gösterdi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Sarı-lacivertliler, 72. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında Ferdi Kadıoğlu ile Porozo arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.

Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Aydın, devam kararında kaldı.

BİR KEZ DAHA PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 82. dakikasında bir kez daha tartışmalı pozisyon meydana geldi. Fenerbahçe, 82. dakikada Oosterwolde ile Fall arasındaki mücadelede yine penaltı bekledi. Fenerbahçeli futbolcular, müdahalenin ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyonda serbest vuruş kararı verdi.

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90+4'TE PENALTI KARARI VE TEPKİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONU TEPKİ VE KIRMIZI KART

Kasımpaşa Genel Müdürü Serkan Reçber, karşılaşmanın son düdüğünün ardından hakeme uzun süre itiraz ederken kırmızı kart gördü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Kadıköy'de oynanan maçtan hemen Galatasaray'dan "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım geldi.

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