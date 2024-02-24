×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok konuşulan kararlar! Hakeme tepki, kırmızı kart ve Galatasaray'dan paylaşım...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok konuşulan kararlar Hakeme tepki, kırmızı kart ve Galatasaraydan paylaşım...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 21:28

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok sayıda tartışmalı pozisyon yaşandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 27. hafta maçında hakem kararları çok konuşuldu.

Hem Fenerbahçe hem Kasımpaşa tarafı, hakem Cihan Aydın'ın kararlarına tepki gösterdi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti)Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti)Haberi görüntüle

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Sarı-lacivertliler, 72. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında Ferdi Kadıoğlu ile Porozo arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.

Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Aydın, devam kararında kaldı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok konuşulan kararlar Hakeme tepki, kırmızı kart ve Galatasaraydan paylaşım...

BİR KEZ DAHA PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 82. dakikasında bir kez daha tartışmalı pozisyon meydana geldi. Fenerbahçe, 82. dakikada Oosterwolde ile Fall arasındaki mücadelede yine penaltı bekledi. Fenerbahçeli futbolcular, müdahalenin ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyonda serbest vuruş kararı verdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok konuşulan kararlar Hakeme tepki, kırmızı kart ve Galatasaraydan paylaşım...

90+4'TE PENALTI KARARI VE TEPKİ

Mücadelenin uzatma dakikalarında Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi. Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok konuşulan kararlar Hakeme tepki, kırmızı kart ve Galatasaraydan paylaşım...

MAÇ SONU TEPKİ VE KIRMIZI KART

Kasımpaşa Genel Müdürü Serkan Reçber, karşılaşmanın son düdüğünün ardından hakeme uzun süre itiraz ederken kırmızı kart gördü.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Kadıköy'de oynanan maçtan hemen Galatasaray'dan "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında çok konuşulan kararlar Hakeme tepki, kırmızı kart ve Galatasaraydan paylaşım...

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!