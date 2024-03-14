Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan adaylığını açıkladı!

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Fenerbahçe Kulübü’nün eski yöneticilerinden, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Sarı-lacivertli kulübe başkan adaylığıyla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden istifa etti.

İTO’nun Mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım" dedi.

"FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Sözlerine devam eden Sadettin Saran, "Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe’nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa’da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

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