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Bosna Hersek'te 2. İstanbulspor vakası! Hakem kararlarına tepki, sahadan çekilme...

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#Bosna Hersek Kupası#FK Sarajevo#Borac Banja Luka
Bosna Hersekte 2. İstanbulspor vakası Hakem kararlarına tepki, sahadan çekilme...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 14:34

Bosna Hersek Kupası çeyrek final rövanşında oynanan FK Sarajevo - Borac Banja Luka müsabakasında FK Sarajevo, hakem kararlarına tepki göstererek karşılaşmanın son dakikalarında sahadan çekildi.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'un sahasında oynadığı Trabzonspor mücadelesinin 73. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarından dolayı takımı sahadan çekmişti.

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Buna benzer bir olay Bosna Hersek'te yaşandı.

Bosna Hersek Kupası çeyrek finali rövanşında dün akşam FK Sarajevo, Borac Banja Luka'yı ağırladı.

Saraybosna ekibi, karşılaşmanın son dakikalarında hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti.

Bu kararın ardından mücadelenin hakemi de bitiş düdüğünü çaldı. Maçı Borac Banja Luka 2-1'lik skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanı Kenan Magoda, yerel basına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Kültür ve Spor Bakanı olarak özellikle Saraybosna'daki tüm spor kulüplerimizin her konuda korunmasına odaklanacağım. Saraybosna kulüplerinin kötü performansından değil, çeşitli sebepler yüzünden nasıl kaybettiğini artık kendi gözlerimizle izlemeyeceğiz. Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun, birkaç yıldır gördüğümüz ve sporun gerçek ruhunu kaybeden bu saygısızlığa son vermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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#Bosna Hersek Kupası#FK Sarajevo#Borac Banja Luka

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