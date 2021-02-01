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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek! Sumudica tribünde, takımda 5 eskik...

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Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek! Sumudica tribünde, takımda 5 eskik...
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Rize temsilcisi 25 puanla 13. sırada yer alıyor.

Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede yeşil-mavili ekipte sağlık sorunları sona eren 6 futbolcu takıma katıldı.

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- Rize'de 5 eksik

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan golcü oyuncu Remy, İsmail Köybaşı ve yeni transfer Eric Sabo kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Fabricio Baiano ve dördüncü sarı kartını gören Dario Melnjak İstanbul temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Sumudica, yeni takımın başında ilk kez çıktığı Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Rumen teknik adamın yerine sahada takımın başında Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit yer alacak.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Fernando Andrade ve Godfred Donsah ise Kasımpaşa mücadelesinde kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alamayacak.

 

Rizespor, Kasımpaşayı konuk edecek Sumudica tribünde, takımda 5 eskik...

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