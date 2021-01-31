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Haber Giriş: 31.01.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Bir Sumudica takımı klasiği

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Bir Sumudica takımı klasiği
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Sumudica, Süper Lig’e son dönemde gelmiş en önemli değerlerden. Rizespor’la henüz 3 antrenmana çıkabildi ama sahada oyuncularının duruşunda bile onun imzasını hissedebiliyorsunuz.

Dün şemalarına son derece sadık, ne yaptıklarını çok iyi bilen bir Rizespor takımı vardı sahada. Evet muhtemelen bu sezon Gaziantep kadar flaş sonuçlar alamayacaklar, bunun da basit bir sebebi var: Gaziantep takımını neredeyse bütünüyle Sumudica kurmuştu. Maxim’ler, Mirallas’lar, Vetrih’ler onun getirdiği oyunculardı. O yüzden sanırım Rize’de de tam bir Sumudica havası görebilmemiz için önümüzdeki yaz takviyelerini beklememiz gerekecek.

ENNER VALENCIA'YI TEBRİK EDİYORUM

Dün Fenerbahçe, bir cuma okul çıkışı nizamında durup, bir kuş sürüsü gibi hücuma çıkan Rize’ye karşı zor bir sınav verdi. Maçta çok fazla net pozisyon yaşanmadı, Rize’nin Gaziantep kadar kaliteli oyuncuları yok, Fenerbahçe’nin bu nizamda kapanan bir takımı çözebilecek planı yok henüz. Böyle bir müsabakanın kaderini ancak bir uzaktan şut ya da bir duran topun belirleyeceği çok açıktı. Öyle de oldu zaten. Valencia’yı hem ciddi oyunu hem de o çalışılmış frikiği için tebrik etmek gerek.

MARIUS SUMUDICA'DAN ÖZÜR DİLİYORUM

Tabii ki maçın düşük kalitede kalmasında şiddetli yağmur ve bozulan zeminin de etkisi var. Son 20’de Rizespor beraberlik için daha fazla denedi ama Türk hakemlerinin Sumudica’yı atma hastalığı bir miktar engel oldu mücadelelerine. Sumudica bu sezon 3 kez atıldı. Bence en az ikisi gereksizdi. Ve aynı hakemlerin, benzer durumlarda Erol Bulut, Fatih Terim ya da Sergen Yalçın’ı atmadıklarını da gayet iyi biliyoruz. Ben bir Türk sporsever olarak bir yabancı teknik adama yapılan bu ayrımcı tavırdan dolayı çok üzgünüm. Hatta bir faydası olacaksa, kendi namıma özür diliyorum Sumudica’dan.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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