Real Madrid'de ilk kez forma giyen Arda Güler, İspanyol medyasını büyüledi: Kalitenin en saf haliydi

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Aylardır süren bekleyiş sona erdi ve geçtiğimiz temmuz ayında 20 milyon Euro’ya Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler ilk resmî maçına İspanya Kral Kupası’nda Arandina karşısında çıktı. Sahada 58 dakika kalan 18 yaşındaki futbolcu, başarılı oyunuyla göz doldururken, İspanyol gazeteleri de performansından övgüyle bahsetti. Marca gazetesi, 8 puan verdiği Arda için “İlk maçında klas ve karakterli bir oyun sergiledi. Oyun stili ve zekasıyla kalitenin en saf hali. Real’in en iyisiydi” dedi.

‘MAMMA MİA, TÜRK’ÜN NASIL BİR SOL AYAĞI VAR!’

Katalan gazeteleri de Arda’nın ilk maçındaki performansına övgüler yağdırdı. Mundo Deportivo, Arda’nın frikiği sonrası “Mamma mia, Türk’ün nasıl bir ayağı var! Harika bir falso alan top direğe çarptı” ifadelerini kullandı. Sport ise “Arda Güler ilüzyonu” başlıklı yorumunda, “6 ay sonra ilk maçına çıkmasına rağmen oyunda kaldığı sürede sahanın en iyisiydi” dedi. Real Madrid’in 3-1 kazandığı maçta yaşanan bir frikik tartışması da Arda’nın kendine ne kadar güvendiğini ortaya koydu.

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FUTBOLCULARDAN TEBRiK YAĞDI

Maç sonrası Arda Güler’e eski ve yeni takım arkadaşlarından tebrik mesajı yağdı. Genç oyuncunun, “Bu efsane formayla ilk maçımı kazandığım için çok mutluyum. Nice güzel günlerin ilki” şeklindeki paylaşımına Bellingham’dan Vinicius Jr’a, Enner Valencia’dan Ferdi Kadıoğlu’na kadar pek çok futbolcu destek verdi. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti de, “Arda bu maçta kalitesini gösterdi” dedi.

MAÇTA TARTIŞTIĞI CEBALLOS BiLE ARDA’YI KUTLADI

Arandina maçının 17. dakikasında kazanılan serbest atışı takımın tecrübeli isimlerinden Dani Ceballos kullanmak istedi. Ancak Arda ısrar ederek topu aldı ve atışı yaptı. Vuruşunda top yan direğe çarparak auta çıkarken, pozisyon sonrası Ceballos’un İnstagram hesabı tepki içerikli yorum yağmuruna tutuldu. İspanyol futbolcu, 58. dakikada Arda oyundan çıkarken koşarak yanına gelip onu tebrik etti.