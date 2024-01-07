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Arda Güler'in maçında Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'dan yürekleri ısıtan hareket

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#Real Madrid#Jude Bellingham#Arda Güler
Arda Gülerin maçında Real Madridin İngiliz yıldızı Jude Bellinghamdan yürekleri ısıtan hareket
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 03:18

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk kez forma giydiği maçta Real Madrid, 2. Lig ekibi Arandina'yı 3-1 mağlup ederek tur atlarken Jude Bellingham'ın örnek davranışı yürekleri ısıttı.

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İspanya Kral Kupası'nda 2. Lig ekibi Arandina'ya konuk olan Real Madrid, Arda Güler'in ilk kez forma giydiği maçı 3-1 kazanarak turladı.

Mücadelede az forma şansı bulan oyuncularına süre veren Real Madrid; Kepa - Tobias, Carillo, Nacho, Garcia, Ceballos, Camavinga, Paz, Arda Güler, Brahim ve Joselu ile sahadaydı.

KUPADA DİNLENDİRİLDİ

Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, Arandina karşısında dinlendirilirken müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.

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Arda Gülerin maçında Real Madridin İngiliz yıldızı Jude Bellinghamdan yürekleri ısıtan hareket

ALKIŞLANACAK HAREKET

Maçı yedek kulübesinde takip eden Jude Bellingham, alkışlanacak bir hareketin altına imza attı.

Soğuk bir havada oynanan karşılaşmada top toplayıcı çocuğun üşüdüğünü gören İngiliz futbolcu, üzerindeki battaniyeyi çocuğa verdi.

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Jude Bellingham'ın bu hareketi, sosyal medyada paylaşılırken büyük beğeni topladı.

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Arda Gülerin maçında Real Madridin İngiliz yıldızı Jude Bellinghamdan yürekleri ısıtan hareket

MADRİD'İN EN ÖNEMLİ İSMİ

Bu sezon Real Madrid'in en önemli oyuncusu olan Jude Bellingham, La Liga ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 22 karşılaşmada oynadı.

Bu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandıran Jude Bellingham, 5 de asist katkısı yaptı.

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#Real Madrid#Jude Bellingham#Arda Güler

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