Raymond Domenech'in Türkiye şaşkınlığı: "Fransa'yı 2-0 yenebilen takım nasıl olur da Dünya Kupası'na katılamaz?"

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2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı’nı çalıştıran, takımıyla 2006 Dünya Kupası’nda final oynama başarısını gösteren, milli takımın başında Michel Hidalgo ve Didier Deschamps’tan sonra en çok maç kazanan 3. teknik adam olan Domenech, Spor Arena'dan Muhammet Duman'a konuştu.

“KYLIAN MBAPPE, İLERİDE DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU UNVANINI ALACAK”

Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa Milli Takımının mücadelesini, Didier Deschamps'ın yönetimini ve Kylian Mbappe'nin performansını değerlendirir misiniz?

Didier Deschamps daha önce hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak dünya şampiyonluğu yaşamış büyük isim. Şu anda birçok ülkenin milli takımını çalıştıran hocalar önemli isimler; ama Didier Deschamps hem oyuncu hem de teknik direktör olarak dünya şampiyonluğu yaşamasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Kendisi daha önce Marsilya ve Juventus gibi önemli takımlarda da oynadı. Dolayısıyla doğru yerde bulunan doğru bir insan olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle her iki yılda bir bazı oyuncuların değişmesine rağmen Fransa Milli Takımı’nın iyi sonuçlar almaya devam etmesi kendisinin, işinde ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, Didier Deschamps’ın milli takım için mükemmel bir isim olduğunu söyleyebilirim.

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Kylian Mbappe için ise şunu diyebilirim, Dünya’nın en çalışkan oyuncusu olmayabilir; ama gol atılması gerektiğinde takımı asla yüz üstü bırakmıyor. Ne zaman gol atmak istese doğal bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyor ve performansı çok istikrarlı. Ayrıca çok hızlı ve yakalaması imkânsız denebilir. İlerleyen yıllarda Dünya’nın en iyi oyuncusu unvanını alması muhtemel bir oyuncu.

“BAŞARILARI KÜÇÜMSENEMEZ, TURNUVANIN EN İYİ TAKIMI ARJANTİN’Dİ”

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle rekorlara imza atan Lionel Messi'nin performansı hakkında neler söylemek istersiniz?

Fransa ve Arjantin arasındaki en önemli fark Fransa’nın tek bir oyuncuya dayanmaması. Mesela Mbappe oyunun son anına kadar takım oyuncusu olmayı sürdürüyor. Ancak Arjantin, neredeyse sadece Messi’ye dayanarak kurulmuş bir takım. Bu durum tıpkı Maradona’nın Dünya Kupası'nı kazandığı zaman gibi. O günden beri takım neredeyse tek bir oyuncu üzerine kurulu durumda. Şu anda da Arjantin’de bütün takım Messi’nin oyun tarzına uyum sağlayıp Messi için çalışıyor. Ancak Messi için takımdaki oyuncuları yetiştirdiği söylenebilir. Álvarez örneği bu doğrultuda söylenebilir. Yine de Arjantin’in başarısı kesinlikle küçümsenemez. Hırvatistan gibi güçlü bir takımı yarı finalde 3-0 yendiler. Kesinlikle olağanüstü bir başarı. Hırvatistan’a aman vermediler. Ayrıca Hırvatistan’ın Mbappe gibi oyunu değiştirecek bir oyuncusu da yok. Dünya Kupası'nın yarı finalinde herhangi bir takımı 3-0 yenmek gerçekten olağanüstü bir durum. Bence turnuvanın en iyi takımı yine Arjantin’di.

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“FRANSA GİBİ GÜÇLÜ EKİBİ 2-0 YENEBİLEN BİR TAKIM NASIL OLUR DA DÜNYA KUPASINA KATILAMAZ?”

A Milli Futbol Takımımız, bu sene Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na katılamadı. Bir çok mücadelede milli takımımızla karşılaşmış bir teknik adam olarak bu durum sizde bir sürpriz yarattı mı? Milli Takımımızın potansiyeli hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’nin Dünya Kupası'na katılamaması benim için sürprizdi. Çünkü Türk Milli Takımı'nı izledim ve böyle bir takımın nasıl olur da turnuvaya katılamadığı konusu benim için hala şaşırtıcı. Türk Milli Takımı kesinlikle Dünya Kupası'nda olmayı hak eden bir takım. Takımda gerçekten iyi oyuncular var. Yeni teknik direktörle nereye gidileceği konusunu çok kestiremiyorum. Takımda iyi oyuncular var; ama iyi oyuncular her zaman şampiyon bir takım çıkaramayabiliyor. Umarım Türkiye EURO 2024’e katılabilir. Takımda daha önce Fransa’da da oynayan başarılı ve beğendiğim oyuncular var. Türk oyuncularının önemli sorunlarından biri de Avrupa’daki büyük takımlarda ciddi başarılar sağlayan oyuncular yok. İyi bir milli takım çıkartabilmek için Avrupa’daki büyük takımlarda oynayan en az 50 oyuncu olması gerekir ve açıkçası Türk Milli Takımı'nın da şu anda en önemli sorunu bence bu. EURO 2020 elemelerinde Türkiye ile oynadığımız maçı hatırlıyorum. Bence bu maçtaki bütün Türk oyuncular iyi oyunculardı. Aslında biraz da bu sebeple Türk Futbolunun anlamadığım bir yönü var. Çünkü Fransa gibi güçlü bir takımı 2-0 yenebilen bir takım nasıl olur da Dünya Kupası'na katılamaz? Aslında tabi şu da önemli ki takımın bütünü, oyunculardan daha önemli. Maçı en iyi oyuncu değil en iyi takım kazanır. Umarım Türkiye EURO 2024’e katılır.

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EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşılaşacağız. Elemelerindeki şansımızı değerlendirir misiniz?

Hırvatistan açık ara grubun en iyisi. Türkiye’nin diğer takımlara karşı kesinlikle puan kazanması gerekiyor. Türkiye, Hırvatistan’a karşı belki kendi evinde galibiyet şansına bile sahip olabilir. Ama böyle zorlu bir grupta hata yapma lüksü yok. Yine de Türkiye’nin turnuvaya katılma şansı olduğunu düşünüyorum.

“ZiDANE’A KIRGIN DEĞİLİM, 2006 DÜNYA KUPASI FİNALİNE ONUN SAYESİNDE ÇIKMIŞTIK”

2006 Dünya Kupası'nda zaferin kıyısından dönmüş, o dönem Zidane ve Materazzi arasındaki olay maça damga vurmuştu. Dünya Kupası'nı kazanma yolunda son bir adımınız kalmışken, Zidane ve Materazzi arasındaki olay olmasaydı farklı bir sonuç olur muydu?

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Açıkçası bilemiyorum ve asla da bilemeyiz. Futbolda hiçbir zaman kesin öngörüler olmaz. Kendi hayat felsefem gereği değiştiremeyeceğim bir şey olunca asla keşke demem. Benzer bir mantıkla Türk Milli Takımı daha fazla gol atsaydı Dünya Kupasına katılabilirdi diye de düşünülebilir. Ama böyle düşüncelerin kimseye faydası yok. Zidane ile Materazzi arasındaki hadise gerçekleşti ve bunun Dünya Kupasını gölgelemesini kesinlikle istemem. Dediğim gibi olay oldu ve bitti. Asla keşke dememeliyiz. Dolayısıyla şu anda bu düşüncelerin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Olan oldu, geçmişi değiştiremeyiz ve kesinlikle de kendisine karşı herhangi bir kırgınlığım yok. Şunu da eklemem lazım ki finale kadar çıkabildiysek zaten bunu da Zidane’a borçluyuz. Eğer geçmişe dönük düşüncelerde bulunacaksak öncelikle Zidane’ın hakkını vermeli ve finale onun sayesinde çıktığımızı da söylemek gerek. Dolayısıyla benim için bu durum sadece hayatımızın kapanmış bir kısmı. Ayrıca Zidane, gerçekten efsane bir teknik direktör oldu.

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“CRISTIANO RONALDO’NUN TERCİHİ KENDİSİNİ ÇOK GERİYE GÖTÜRECEKTİR”

Geçtiğimiz aylarda Manchester United ile sorun yaşayan ve Suudi Arabistan’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun tercihiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bence Cristiano Ronaldo’nun Avrupa liglerine dönme şansı bitti. Geçenlerde Newcastle-Arsenal maçını izliyordum. Ronaldo’yu şu anda böyle müsabakalarda hayal edemiyorum. Seneye 39 yaşında olacak. Bir yıl boyunca çok farklı bir ligde oynayacak ve bu süreç kendisini çok geriye götürecektir. İngiltere, Almanya, İspanya gibi büyük liglerden uzak kalırsanız geriye gitmeniz zaten kaçınılmaz. Dolayısıyla Avrupa’ya dönmesinin imkânsız olduğunu düşünüyorum. Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımındaki son maçını izledim. Kendisi artık gözlerin üzerinde olduğu o eski oyuncu değil. Evet, hala iyi bir oyuncu. Ama eski mükemmel günlerinden çok uzak.