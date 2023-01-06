Beşiktaş'tan Ozan Tufan transferi için yeni formül!

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Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce Ozan Tufan'ın transferi için bir hamle yapan Beşiktaş, mutlu sona ulaşmak için yeni bir formül hazırladı.

Devre arasında eksik bölgelere transfer yapmakta kararlı olan Beşiktaş'ın son olarak gündemine de Ozan Tufan gelmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in hem Bursaspor hem de A Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Ozan'ı, kadrosunda görmeyi çok istediği biliniyor.

İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'de oynayan Ozan, Güneş'le birlikte yeniden çalışmaya hazır.

Kiralık vermiyorlar, yeni formül

Fanatik'in haberine göre; milli futbolcunun, Türkiye'ye geri dönmek konusunda son dereceistekli olduğu konuşuluyor. Hull'un kiralık olarak 27 yaşındaki orta sahayı vermek istemediği öğrenilirken, Siyah-Beyazlılar'ın ise İngiliz ekibinin kapısını, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralama üzerinden çalacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

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