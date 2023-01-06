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Beşiktaş'tan Ozan Tufan transferi için yeni formül!

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#Beşiktaş#Ozan Tufan#Transfer
Beşiktaştan Ozan Tufan transferi için yeni formül
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 08:59

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim en doğru maliyetle en doğru isimleri kadroya katmaya çalışıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın çok istediği yıldız isim için daha önce yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca siyah beyazlı ekip yeni formülü buldu.

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Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce Ozan Tufan'ın transferi için bir hamle yapan Beşiktaş, mutlu sona ulaşmak için yeni bir formül hazırladı.

Devre arasında eksik bölgelere transfer yapmakta kararlı olan Beşiktaş'ın son olarak gündemine de Ozan Tufan gelmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in hem Bursaspor hem de A Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Ozan'ı, kadrosunda görmeyi çok istediği biliniyor.

İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'de oynayan Ozan, Güneş'le birlikte yeniden çalışmaya hazır.

Kiralık vermiyorlar, yeni formül

Fanatik'in haberine göre; milli futbolcunun, Türkiye'ye geri dönmek konusunda son dereceistekli olduğu konuşuluyor. Hull'un kiralık olarak 27 yaşındaki orta sahayı vermek istemediği öğrenilirken, Siyah-Beyazlılar'ın ise İngiliz ekibinin kapısını, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralama üzerinden çalacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

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#Beşiktaş#Ozan Tufan#Transfer

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