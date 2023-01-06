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Ronaldo imzayı attı, Fenerbahçe'ye transferde gün doğdu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ronaldo#Al Nassr
Ronaldo imzayı attı, Fenerbahçeye transferde gün doğdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 08:50

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olmasının ardından transferde Fenerbahçe'ye gün doğdu.

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Kadrosunda David Ospina, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan, Luiz Gustavo, Pity Martinez, Jaloliddin Masharipov ve Vincent Aboubakar'ı bulunduran Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrası yabancı oyuncu kontenjanı doldu.

Ronaldo'yu sahada görmek için sabırsızlanan Al-Nassr, 37 yaşındaki yıldızın maçlara çıkabilmesi için bir yabancı oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda. Takımın yıldızlarından olan Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biriydi.

FENERBAHÇE'YE GÜN DOĞDU

Sabah'ın haberine göre; Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte kulübün Kamerunlu golcünün ayrılığına onay vermeye hazırlandığı iddia ediliyor. Sarı-Lacivertliler'in Aboubakar ile prensip anlaşmasına zaten vardığı aktarılıyor. Yönetimin tecrübeli forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği gelen haberler arasında.

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Aboubakar'ı geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Al-Nassr'ın bu teklife olumlu yaklaşma ihtimali var.

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#Fenerbahçe#Ronaldo#Al Nassr

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