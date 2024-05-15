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RAMS Park'ta 15. derbi! Önceki maçlarda üstün olan taraf...

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#Galatasaray - Fenerbahçe#RAMS Park#Süper Lig
RAMS Parkta 15. derbi Önceki maçlarda üstün olan taraf...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 10:10

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı pazar günü yaşanacak.

Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan yeni evi RAMS Park'taki 15. Fenerbahçe derbisi olacak.

Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Aslantepe'de oynanan 14 derbide sarı-kırmızılılar 5 kez galip ayrılan taraf oldu. 4 kez de Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi.

Söz konusu müsabakalarda Aslan'ın 16 golüne, Kanarya 12 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

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#Galatasaray - Fenerbahçe#RAMS Park#Süper Lig

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