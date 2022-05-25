Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Rakamların lideri Fenerbahçe

#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Rakamların lideri Fenerbahçe

Süper Lig’de sezonu 73 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, birçok önemli istatistikte ligin en başarılı takımı oldu.

Haberin Devamı

Futbol veri platformu Comparisonator’un raporuna göre sarı lacivertliler, ligin en ofansif ekibi. Sezon boyu ortalama 2638.3 fansif Index puanı tutturarak birinci sırada yer alan Fenerbahçe’yi 2508.1 ortalama ile Trabzonspor izledi.

EN OFANSiF TAKIM

73 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, bunların 53’ünü asist üzerinden bularak bu kategoride de zirveye çıktı. 38 maçta 221 isabetli şut atan (ortalama 5.8) sarı lacivertlileri, 210’la Trabzonspor ve 209’la Beşiktaş izledi. Fenerbahçe, maç başına gerçekleştirdiği 55.5 atak aksiyonu ile de ligin ilk sırasında yer aldı. Bu alanda Beşiktaş 55.2 ile ikinci, GZT Giresunspor 55.1 ile üçüncü.

Gözden Kaçmasın

Emre Belözoğlundan Fenerbahçe açıklamasıEmre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! Haberi görüntüle

DEFANSI DA ÇOK iYi

Sarı lacivertli ekip, gol beklentisi parametresinde de sezonu ilk sırada kapattı. Maç başına ortalama 1.9 gol beklentisi üreten Fenerbahçe’yi, 1.83 ile Kasımpaşa ve 1.75 ile Trabzonspor takip etti. Kanarya, kendi sahasında en az top kaybı yapan (ortalama 11.68) ve rakip yarı alanda en çok top kazanan takım (11.92) kategorilerinde de birinci sırada yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google