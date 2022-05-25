Rakamların lideri Fenerbahçe

Haberin Devamı

Futbol veri platformu Comparisonator’un raporuna göre sarı lacivertliler, ligin en ofansif ekibi. Sezon boyu ortalama 2638.3 fansif Index puanı tutturarak birinci sırada yer alan Fenerbahçe’yi 2508.1 ortalama ile Trabzonspor izledi.

EN OFANSiF TAKIM

73 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, bunların 53’ünü asist üzerinden bularak bu kategoride de zirveye çıktı. 38 maçta 221 isabetli şut atan (ortalama 5.8) sarı lacivertlileri, 210’la Trabzonspor ve 209’la Beşiktaş izledi. Fenerbahçe, maç başına gerçekleştirdiği 55.5 atak aksiyonu ile de ligin ilk sırasında yer aldı. Bu alanda Beşiktaş 55.2 ile ikinci, GZT Giresunspor 55.1 ile üçüncü.

DEFANSI DA ÇOK iYi

Sarı lacivertli ekip, gol beklentisi parametresinde de sezonu ilk sırada kapattı. Maç başına ortalama 1.9 gol beklentisi üreten Fenerbahçe’yi, 1.83 ile Kasımpaşa ve 1.75 ile Trabzonspor takip etti. Kanarya, kendi sahasında en az top kaybı yapan (ortalama 11.68) ve rakip yarı alanda en çok top kazanan takım (11.92) kategorilerinde de birinci sırada yer aldı.