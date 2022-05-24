Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! "Yeniden teknik direktör olarak..."

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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in başarılı Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Esenler Gençlik Günleri futbol söyleşisinde konuştu.

Gençlerden gelen sorulara yanıt veren Emre Belözoğlu, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılık sürecine ilişkin konuşurken çarpıcı sözler sarf etti.

BULUT'UN ARDINDAN TAKIMI YÜKSELİŞE GEÇİRDİ

Sportif direktör olarak başladığı sezonda Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen ve Fenerbahçe'yi aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına sokan Belözoğlu ile sezon sonunda sürpriz bir şekilde yollar ayrılırken sarı lacivertlilerin başına Vitor Pereira geçmişti.

BAŞAKŞEHİR'İ İLK 4'E SOKTU

Fenerbahçe'den sonra Medipol Başakşehir'in başına geçen ve göreve geldiği andan itibaren aldığı başarılı sonuçlarla ligin son sıralarından yer alan turuncu lacivertlileri yukarılara taşıyan Belözoğlu, takımını ilk 4'e sokarak Avrupa kupalarına götürdü.

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"BUNU YAPABİLECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Gelecek planlaması hakkında konuşan Belözoğlu, ilerleyen dönemde Fenerbahçe'nin başına bir kez daha geçmek istediğini kaydederken "Bazıları yarım kalmış hikaye diyor ama benim için Fenerbahçe hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın ta kendisi oldu. Fenerbahçe bizim gönlümüzdeki en güzel yerde. Teknik direktörlükte daha çok geliştikten, daha donanımlı hale geldikten sonra inşallah tekrar Fenerbahçe'de çalışmak isterim. Bunu yapabilecek gücümüz, kudretimiz de çok şükür var. İnşallah bunu bir gün yapacağız. Türk futboluna hizmet etmeye devam ederken de Fenerbahçe'nin başında inşallah bir gün olacağız." diye konuştu.

BULUT’TAN SONRA GELDi, TAKIMA HAYAT VERDi, ŞAMPiYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRDI

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından son 10 maçta takımı yönetmesi için göreve getirilen Emre Belözoğlu, oyun formatında ve oyuncu seçiminde yaptığı nokta değişikliklerle, en umutsuz sezonda peş peşe maçlar kazanarak Fenerbahçe’yi şampiyonluk potasının içine sokmakla kalmamış en kuvvetli adayı haline getirmişti.

18 GOL ATTI, 2.30 PUAN ORTALAMASI YAKALADI, 10 KARŞILAŞMADA SADECE 1 KEZ KAYBETTi

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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig’de sahaya çıktığı 10 karşılaşmada 2.30 puan ortalaması elde ederken 7 galibiyet, 2 beraberlik 1 de yenilgiyle sezonu tamamlamıştı. Sarı lacivertliler bu seride 18 gol atarken 11 kez de topu ağlarında gördü.

SiVASSPOR YENiLGiSi KADERiNi ETKiLEDi

2020-21 sezonunda hem Emre Belözoğlu hem de Fenerbahçe için kırılma şampiyonluğun kaybedildiği Sivas maçında yaşandı. Lider Beşiktaş’ın Karagümrük’e kaybettiği gün evinde Sivas’a kaybederek cebindeki şampiyonluğu rakibine hediye etmesinin faturası önce Belözoğlu’na ardından da bazı futbolculara kesilmişti.