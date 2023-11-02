Premier Lig devi hem Victor Nelsson hem Sacha Boey'i istiyor!

Haberin Devamı

Galatasaray’da haklarında yaz boyu transfer haberleri çıkan Victor Nelsson ve Sacha Boey devre arası gelmeden yine gündemde. İngiliz basını Nelsson’un, Fransız medyası da Boey’in devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü.

TRANSFERi HIZLICA BiTiREBiLiR

Football 365 adlı haber sitesi, Premier Lig’de liderlik koltuğunda oturan Tottenham’ın ocak ayındaki ilk hedefinin Danimarkalı stoper Nelsson olduğunu yazdı. Haberde 25 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle bu transferin hızlıca gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

BOEY DE ADA EKiBiNi iSTiYOR

France Sport’a göre ise çıkışıyla dikkat çeken Sacha Boey için de Tottenham çalışmalarını sürdürüyor. Ada ekibi, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için de sarı kırmızılılarla temasa geçecek.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde gelen tekliflere rağmen Galatasaray yönetiminin bırakmadığı 23 yaşındaki futbolcunun da Tottenham Hotspur’a gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

BOEY İÇİN ARSENAL VE MANCHESTER UNITED DA DEVREDE

Öte yandan Daily Mail'in haberine göre Sacha Boey için Arsenal ve Manchester United da devrede.

Haberde Tottenham'ın yakından ilgilendiği Sacha Boey için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndei rakibi Manchester United ve Arsenal'ın da istekli olduğu ifade edildi.

ZiYECH VE ABOUBAKAR YILIN FUTBOLCUSUNA ADAY

G.Saray’ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Afrika’da Yılın Futbolcusu adayları arasında yer aldı. Afrika Futbol Konfederasyonu’nun açıkladığı listede 2 yıldızın yanı sıra Muhammed Salah, Riyad Mahrez, Sadio Mane, Achraf Hakimi, Victor Osimhen, Sofyan Amrabat, Thomas Partey gibi ünlü isimler bulunuyor.