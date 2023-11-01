Arda Güler'in dönüş tarihi netleşti! Carlo Ancelotti'den milli yıldıza uyarı

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Sezon başı ABD'deki hazırlık kampında dizinden sakatlanan milli yıldız ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Tedavi sürecinin atlatan ve antrenmanlara başlayan Arda Güler bu kez arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay süren bir tedavi sürecine başlamıştı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

İkinci sakatlığını da atlatan ve Real Madrid'de idmanlara çıkan milli futbolcu Arda Güler, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Eflatun-beyazlılarda Ceballos ve Mendy tesislerde bireysel antrenman yaparken, milli futbolcu Arda Güler idmanda takımla birlikte çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşuyla devam etti. Oyuncular daha sonra sahaya çıkarak dinamik pas ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. Taktiksel çalışmayla devam eden antrenmanda küçük sahada maç oynandı.

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GÖZLER ÜZERİNDE

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda'nın, ilk kez forma giyeceği maç da netleşti.

İspanyol medyasından AS, milli futbolcunun Real Madrid antrenmanlarında ilgi odağı olduğunu belirterek Arda'nın oynayabileceği maçları okuyucularına aktardı.

O MAÇLARDAN BİRİNDE OYNAYACAK

Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla beraber çalıştığı idmanlarda dikkatleri yeniden üzerine çeken Arda Güler'in Rayo Vallecano, Braga ya da Valencia maçlarında süre alabileceği kaydedildi.

Arda Güler'in Real Madrid antrenmanları ile birlikte takım arkadaşlarıyla arasındaki fiziksel açığı kapatmaya çalıştığı da aktarıldı.

DOKTORLAR ONAY VERDİ

Defensa Central'de yer alan haberde ise Ancelotti ve doktorlar arasında yapılan görüşmeden Arda Güler'in süre almasına onay çıktığı aktarıldı.

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Habere göre Arda Güler forma giyme konusunda ısrarcı olmayacak ve zamanla takımda süre almaya başlayacak.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk maçında yaklaşık 25 dakika süre vermeyi planladığı da aktarılırken zamanla 90 dakika sahada olacak şekilde süre almaya başlayacağı belirtildi.

Carlo Ancelotti'nin sık sık Arda Güler ile konuşarak kendisini kanıtlama ihtiyacı olmadığını söylediği kaydedildi.

Haberin detayında "Carlo Ancelotti ona sürekli bunu söylüyor ki oyuncu sahaya herhangi bir baskı altında kalmadan çıkabilsin. Bu daha sonra sahip olduğu tüm potansiyeli ve kaliteyi gösterdiğinde olacak ama şu anda öncelikli olan onun rekabet ritmine girmesi ve fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor çünkü futbolculuk nitelikleri mükemmel." denildi.

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