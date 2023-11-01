Manchester United'da görülmemiş kriz! Tüm futbolcular şikayetçi

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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda bulunan Manchester United, ligde ve Avrupa'da beklenen performanstan uzak bir sezon başlangıcı yaptı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ve Galatasaray'a kaybeden United, Kopenhag'ı yenerek ilk galibiyetini almıştı. Premier Lig'de son olarak derbide Manchester City'ye 3-0 yenilen Kırmızı Şeytanlar, 10 hafta sonunda 15 puanla 8. sırada bulunuyor.

TEN HAG'IN KOLTUĞU SALLANTIDA

Manchester United'da alınan kötü sonuçlar sonrasında Hollandalı teknik direktör Erik Ten Hag'ın koltuğu sallantıda. Takımın beklenen oyunu sergileyememesi ve istenen galibiyetleri alamaması eleştiri oklarının Hollandalı çalıştırıcıya yönelmesine sebep oldu.

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GÖRÜLMEMİŞ KRİZ! FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da forma giydiği Manchester United'da ilginç bir kriz baş göstermiş durumda. İngiliz Daily Mail'in haberine göre United'da futbolcular, maç formalarının çok dar olmasından şikayetçi.

Başta kaleci Andre Onana olmak üzere birçok futbolcunun maç formalarının darlığından yakındığı ve maçlara taraftarlar için satılan replika formalarla çıktığı belirtildi.

"TOZLUKLAR ÇOK SIKIYOR"

Formaların yanı sıra maçta giyilmesi için üretilen tozlukların da çok sıkı olmasından şikayet eden futbolcuların daha basit tozlukları tercih ettikleri ortaya çıktı.

DE GEA DA BOL FORMADAN ŞİKAYETÇİYDİ

Haberde Manchester United'ın eski kalecisi David De Gea'nın da formaların bol olmasından şikayetçi olduğu hatırlatıldı.

De Gea'ya oranla daha geniş yapılı olan Onana'nın dar forma konusundan en çok yakınan isim olduğunun altı çizildi.

ALTAY BAYINDIR HENÜZ SÜRE BULAMADI

Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, yeni takımında henüz süre bulabilmiş değil.

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