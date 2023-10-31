Messi'nin Ballon d'Or kazanması sonrası Ronaldo'nun yorumu olay oldu!

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Lionel Messi, dün akşam düzenlenen törende kariyerinin 8. Ballon d'Or'unu kazanarak kendisine ait rekoru geliştirdi.

Paris'te düzenlenen geceye eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan Messi, ödülünü aldıktan sonra çocuklarını da sahneye çağırdı ve ortaya unutulmaz anlar çıktı.

Arjantinli yıldız, ödül konuşmasında Diego Armando Maradona'nın doğum gününü unutmadı. Messi, 8. ödülünü aldıktan sonra şunları söyledi:

Ona 'Mutlu yıllar' demek için daha iyi bir yer olamaz. Nerede olursa olsun, iyi ki doğdun Diego. Bu ödül senin için de.

Çok teşekkürler. Burada bu ödülü kazandım. Tabii ki takım arkadaşlarımın çok büyük önemi var. Milli takımda çok büyük başarı kazandık. Tüm teknik ekibe teşekkürler. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Başaracağınıza olan inancınızı asla kaybetmeyin. Eşime, çocuklarıma, aileme, beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bu benim rüyam ve hayalimdi. Kylian ve Erling çok özel oyuncular. Çok gençler. Kylian ile birlikte oynadım, ne kadar iyi olduğunu yakından gördüm. İkisi de genç yaşta önemli kupalar kazandı. Çok yakın zamanda bu ve bunun gibi birçok ödül kazanacaklarına eminim.

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RONALDO İLE FARK 3 OLDU

36 yaşındaki Lionel Messi, kariyerindeki 8. Ballon d'Or ödülünü kazandı. 38 yaşındaki ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun ise 5 Ballon d'Or'u bulunuyor.

RONALDO'DAN FLAŞ YORUM!

Uzun zaman sonra ilk kez 30 kişilik Ballon d'Or aday listesine giremeyen Cristiano Ronaldo, Instagram'da yaptığı bir yorumla gündem olmayı başardı.

Bir Instagram sayfasında Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Tomas Roncero'nun Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili sözlerine Portekizli yıldız 4 adet gülücük emojisi attı.

Tomas Roncero'nun yorumu şu şekildeydi: Bildiğimiz şey oldu, zaten Messi'ye bir Ballon d'Or daha vereceklerdi. Miami'ye emekli olmaya gitti. Dünya Kupası'nı kazandı, evet ama 6 penaltıyla. Dünya Kupası 10 ay önceydi, kasım ayındayız. Messi'nin aslında 5 Ballon d'Or'u olmalıydı. Iniesta ve Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa kazanan Lewandowski'nin ve en iyi golcü olan Haaland'ın ödüllerini ona verdiler.

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MESSI'DEN RONALDO CEVABI

8. Ballon d'Or ödülünü kazandıktan sonra geleneksel olarak France Football'a röportaj veren Messi'ye Ronaldo ile ilgili bir soru soruldu.

Soru: Ronaldo'dan 3 fazla Ballon d'Or kazandın. Aranızdaki savaş bitti mi?

Messi: Sportif açıdan harika bir mücadele oldu. Rekabetimizden beslendik çünkü ikimiz de birbirimiz için büyük rakiplerdik. İkimiz ve futbolu seven herkes için çok keyifli bir dönemdi. Bence bu kadar uzun süre zirvede kalmayı başardığımız için çok fazla övgüyü hak ediyoruz çünkü dedikleri gibi, zirveye ulaşmak kolaydır. Zor olan orada kalmaktır ve biz 10-15 yıl boyunca zirvede kaldık.