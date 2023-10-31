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Ballon d’Or gecesine damga vuran diyalog, Messi'nin küfürü! 'Yaptığın şeyden hoşlanmadım, konuyu değiştiriyorsun'

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#Lionel Messi#Ballon Dor#Messi İbai Diyalog
Ballon d’Or gecesine damga vuran diyalog, Messinin küfürü Yaptığın şeyden hoşlanmadım, konuyu değiştiriyorsun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 12:15

France Football dergisi tarafından Avrupa'da sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü, Lionel Messi'nin oldu. Arjantinli futbolcu kariyerinde 8. kez bu ödüle layık görüldü ve en yakın rakibi Cristiano Ronaldo ile farkı 3'e çıkardı. Gecenin ardından ise Paris'te çok konuşulan anlar yaşandı.

Ballon dOr töreninde yıldızlar geçidi Haaland, Drogba, Beckham, Hazard, iShowSpeed...Ballon dOr töreninde yıldızlar geçidi Haaland, Drogba, Beckham, Hazard, iShowSpeed...
Ballon dOr töreninde yıldızlar geçidi Haaland, Drogba, Beckham, Hazard, iShowSpeed...

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Ballon d'OR 2023 ödül töreni Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlendi.Törende kırmızı halıda adeta yıldızlar geçidi vardı. Sadece futbol dünyasından değil, spor, sanat ve magazin dünyasından da ünlü isimler Ballon d'Or ödül töreninde buluştu.

Ballon d'Or 2023, Lionel Messi'nin oldu. Geride kalan sezon Arjantin'le Dünya Kupası'ın kazanan ve kariyerindeki tek eksiği de tamamlayan Lionel Messi, 8. kez Ballon d'Or'u kazanmış oldu. Messi, Ballon d'Or'u daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında kazanmıştı.

Messi'ye ödülünü, formasını giydiği Inter Miami kulününün de sahibi olan İngiliz efsane David Beckham verdi.

HAALAND İKİNCİ, MBAPPE ÜÇÜNCÜ OLDU

Ballon d'Or oylamasında ikinci sırayı Erling Haaland alırken üçüncü sıra ise Kylian Mbappe'nin oldu.

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8. KEZ KAZANDI! RONALDO İLE FARK 3 OLDU

Lionel Messi, kariyerindeki 8. Ballon d'Or ödülünü kazandı. Cristiano Ronaldo'nun 5 Ballon d'Or'u bulunuyor.

BALLON D'OR ÖDÜLÜ GERÇEK ALTIN MI?

Mevcut Ballon d’Or ödülü 28 cm yükseklik ve 22 cm çapında. 12 kg ağırlığa sahip olan Ballon d’Or ödülüne top şeklini vermek için ise kabartmalı iki pirinç plaka kullanılıyor.

3 bin Euro'dan biraz daha yüksek bir değere sahip olan ödül, küresel temsilin şeklini vermek için balmumu benzeri bir malzemeyle doldurulmuş bir küre tasarımında.

Ayrıca France Football logosu ve kazananın ismi de ince altınla ödüle işleniyor.

Ballon d’Or gecesine damga vuran diyalog, Messinin küfürü Yaptığın şeyden hoşlanmadım, konuyu değiştiriyorsun

GECEYE DAMGA VURAN DİYALOG

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanıp seneye damga vuran Messi, gecenin sonunda oldukça sakindi. Basın mensuplarının bulunduğu alanda ise kendisini bir sürpriz bekliyordu. Messi, İspanyol Twitch yayıncısı Ibai Llanos ile görüntülü görüştü.

Ibai, Messi'yi büyük ödül içib tebrik ederken beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Leo Ibai'ye, "Teşekkür ederim ama sana hala kızgınım. Geçen gün yaptığın şeyden hoşlanmadım." dedi.

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Ibai bunun üzerine "Ballon d'Or'u aldın ne düşünüyorsun" diye sordu. Messi ile kahkaha atarak, "Şimdi de konuyu değiştiriyorsun o... ç....." çıkışını yaptı. 

Gözden KaçmasınBallon dOr töreninde yıldızlar geçidi Haaland, Drogba, Beckham, Hazard, iShowSpeed...Ballon d'Or töreninde yıldızlar geçidi! Haaland, Drogba, Beckham, Hazard, iShowSpeed...Haberi Görüntüle

ISHOWSPEED YİNE ŞOVUNU YAPTI

Ronaldo'nun en büyük hayranı sosyal medya fenomeni iShowSpeed de geceye davet edilen isimler arasındaydı. iShowSpeed, Messi Ballon d'Or ödülünü kazanınca büyük şaşkınlık yaşadığı eğlenceli bir video çekti. 

İşte o anlar:

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#Lionel Messi#Ballon Dor#Messi İbai Diyalog

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