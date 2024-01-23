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Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yeni hedefi Galatasaraylı yıldız

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#Transfer#Panathinaikos#Fatih Terim
Panathinaikosta Fatih Terimin yeni hedefi Galatasaraylı yıldız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 18:37

Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından transferde hız kesmiyor. Süper Lig'de forma giymiş ve bir dönem yolu Türkiye'den geçmiş oyuncularla kadrosunu güçlendiren Panathinaikos'un yeni hedefinin Galatasaraylı yıldız olduğu öne sürüldü.

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Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den Samet Akaydin, Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas, Spezia'dan kaleci Bartlomiej Dragowski, Bahia'dan  Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo'yu transfer eden Panathinaikos, Getafe'den Nemanja Maksimovic'le de prensipte anlaştı.

YENİ HEDEF GALATASARAYLI GOLCÜ

Devre ara transfer dönemini çok hızlı geçiren Panathinaikos, şimdiden 4 isimle sözleşme imzalarken yeni hedefinin sarı kırmızılı takımın golcüsü olduğu ileri sürüldü.

Yunan basınında çıkan haberlere göre; Panathinaikos ile adı son olarak anılan futbolcu ise Galatasaray'ın forveti Cedric Bakambu.

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PANA'YA TEKLİF EDİLDİ

Sport Journal'in haberinde Bakambu'nun Panathinaikos'a teklif edildiği ve Yunan ekibi ile bağlantısının Teknik Direktör Fatih Terim sayesinde sağlandığı ancak transferde henüz resmi bir gelişmenin olmadığı belirtildi.

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GALATASARAY'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçen sezon Panathinaikos'un ezeli rakibi Olimpiakos'ta oynayan 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'yla 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Cedric Bakambu, bu sezon Galatasaray'da 16 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Transfer#Panathinaikos#Fatih Terim

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