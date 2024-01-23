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Transfer Haberleri: Vitor Hugo, Panathinaikos'ta

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#Transfer#Fatih Terim#Panathinaikos
Transfer Haberleri: Vitor Hugo, Panathinaikosta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 16:49

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekip Panathinaikos, Bahia'dan Vitor Hugo'yu sezon sonuna kadar kiraladıklarını açıkladı.

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Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Samet Akaydin ve Anastasios Bakasetas'tan sonra, Türkiye'den yolu geçmiş bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı.

Yunan ekip, Brezilya Serie A takımlarından Bahia'da forma giyen Vitor Hugo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

32 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2020 yılında 3.2 milyon euro bonservisle Palmeiras'tan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Hugo, geçtiğimiz yıl ise bordo mavili takımdan 1.8 milyon euroya Bahia'ya gitmişti.

Bahia'da 29 maçta forma giyen Vitor Hugo, 1 gol kaydetmişti.

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#Transfer#Fatih Terim#Panathinaikos

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