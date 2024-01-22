Anastasios Bakasetas'tan Fatih Terim'e övgü: Türkiye'de oynadıysanız, anlardınız

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Trabzonspor, Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın ayrılığını duyurdu.

Bordo-mavili takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Bakasetas'ın transferi için Panathinaikos'la 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan veda paylaşımında ise "Birlikte yaşadığımız paha biçilemez anlar, kazanılan kupalar, şampiyonluklar… Seni hep güzelliklerle hatırlayacağız. Her şey için teşekkürler Tasos." denildi.

PANATHINAIKOS RESMEN DUYURDU

Panathianaikos Kulübü ise yaptığı paylaşımda Bakasetas transferini resmen duyurdu.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, Anastasios Bakasetas ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"TRABZONSPOR FORMASIYLA SON MAÇIMDI"

Galatasaray maçının ardından yaptığı konuşmada, Trabzonspor ile son maçına çıktığını kaydeden Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Aslında bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böylesine bir skorla, derbi mağlubiyetiyle ayrılmayı istemezdim. Hayatta bazen böyle oluyor. Türkiye'deki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm." ifadelerini kullandı.

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"O BİR EFSANE"

Transferi ve Teknik Direktör Fatih Terim'e ilişkin konuşan Bakasetas, "Türkiye'de oynadıysanız Fatih Terim'in büyüklüğünü anlarsınız. O bir efsane. Onunla aramızda karşılıklı bir saygı var. Beni buraya getirmek için yeterince şey yaptı. İnanın bana, Fatih Terim'in büyüklüğünü sizden çok daha iyi biliyorum." dedi.

TRABZONSPOR'DA 2 KUPA

Trabzonspor'la 122 resmi maça çıkan Anastasios Bakasetas, 33 gol atarken 24 de asist yaptı, Yunan yıldız 1 süper kupa ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.