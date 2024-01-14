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Samet Akaydin resmen Panathinaikos'ta! Fenerbahçe'den kiralık...

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#Panathinaikos#Samet Akaydin#Fenerbahçe
Samet Akaydin resmen Panathinaikosta Fenerbahçeden kiralık...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 13:08

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralandı.

Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı.

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Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.

29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek.

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#Panathinaikos#Samet Akaydin#Fenerbahçe

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