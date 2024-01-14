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Fenerbahçe'de gönderilecek 4 isim için 5 aday var!

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#Fenerbahçe#Transfer#Süper Lig
Fenerbahçede gönderilecek 4 isim için 5 aday var
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 07:00

Yabancı sayısı 18’e yükselen sarı lacivertli takımda yolların ayrılacağı futbolcular netleşiyor. Uzun süredir sakat olan Lincoln Henrique gönderilmesi düşünülenler arasında ilk sırada. Sakatlıklar nedeniyle fazla oynayamayan Zajc ve Crespo ile yeni transferler sonrası forma şansı bulması beklenmeyen Kent, öngörülen bonservis bedellerini getirmeleri durumunda satılacak. Sakatlığı süren Brezilyalı savunmacı Luan Peres’in de sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

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Ara transferde kadrosunu Bonucci ve Krunic transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe’de şimdi gözler gönderilecek futbolculara çevrildi. Yabancı kontenjanındaki sıkışıklığı çözmek için teknik heyet ile yönetimin yaptığı görüşmeler sonucunda yol ayrımına gidilecek isimler netleşmeye başladı. Son iki transferle birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 18’e yükselen Fenerbahçe Kulübü’nde en az dört lejyonerin gönderilmesi şart. Zira 9 Şubat’ta bitecek transfer döneminden sonra Futbol Federasyonu’na kadro tescili için yeni isimlerin verilmesi gerekiyor.

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KRUNİC GELİNCE CRESPO’NUN ŞANSI AZALDI

Geçtiğimiz nisan ayında çapraz bağ ameliyatı olan Lincoln Henrique sakatlığı atlatsa da yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak ilk isim olarak öne çıkarken, Luan Peres’in ikinci yarıda da sözleşmesinin dondurulacağı öğrenildi. Önünde daha formda isimler bulunduğu için forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu Ryan Kent; bu sezon sakatlıkları nedeniyle takıma çok fazla katkı sağlayamayan Miha Zajc; Krunic transferiyle forma şansı azalacak olan Miguel Crespo da öngörülen bonservis bedellerini getirmeleri durumunda satılması düşünülen isimler.

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SAMET: TERiM iSTEDi TEREDDÜT ETMEDiM

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Samet Akaydın’ın satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Dün imza için Atina’ya giden milli futbolcu, “Transferde Fatih Terim’in de rolü oldu. Beni Panathinaikos’a çağırdığında tereddüt etmedim” dedi.

ÇAĞLAR YARIŞINDA 3 AVRUPALI RAKiP

Bonucci ve Krunic’i renklerine bağlayan Fenerbahçe, Atletico Madridli Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdürüyor. Transfer için Madrid de bulunan yönetici Selahattin Baki, milli futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Çağlar’a, Roma, Porto ve Fulham da talip.

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#Fenerbahçe#Transfer#Süper Lig

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