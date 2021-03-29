Ozan Tufan'ın gizli sırrı ortaya çıktı! Caner Erkin detayı ve Erol Bulut haberini alır almaz...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Ozan Tufan’ın Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye, oradan Alanyaspor ve tekrar Fenerbahçe ile A Milli Takım’a uzanan futbol serüveninde ortaya çıkan tek gerçek; onun çok duygusal olduğu ve dilinden anlayan teknik adamlarla coştuğu. Bursaspor’da ona formayı uzatan, baba gibi gördüğü Şenol Güneş, milli takımda kucak açan Fatih Terim, en zor anında ona sahip çıkan Sergen Yalçın, Alanyaspor’da oynarken onu adım adım takip eden, telefonla moral vererek Fenerbahçe kapılarını yeniden açan Ersun Yanal ve sarı lacivertlilerde yedeğe düşmüşken kendisini A Milli Takım’a çağırıp yeni bir fırsat sunan Güneş...

ASLINDA iÇi AĞLIYORDU

Bu sezon Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Erol Bulut da onun duygu dünyasını çözemeyen teknik adamlar arasına adını yazdırdı. Sezonun açılış maçı olan Rize deplasmanında yedek soyunduğu için ağlamaklı olsa da takımı 3 puanı alınca dönüş uçağında arkadaşlarıyla şarkılar söylüyor, şakalar yapıyordu. Aslında içi ağlıyordu Ozan’ın. Tam o sırada FB TV muhabiri ona mikrofon uzattı. Bir anda gözleri doluverdi, dudakları titredi ve tatlı sert bir sitemle mikrofonu geri çevirdi. Çünkü yedekti, çünkü hocası onu küstürmüştü ve yeniden inişe geçebilirdi.

EROL BULUT GiDiNCE...

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçından önce başlayan Caner Erkin krizinden Ozan Tufan da nasibini almış, bir anda yedek kalmıştı. Tam 6 maç sürdü yedek kulübesi ızdırabı. Beşiktaş derbisinde oyuna girdi, şampiyonluk hayallerinin uçup gitmesini harika bir golle durdurdu. Hemen ardından milli takıma gitti ve burada Erol Bulut’un görevden alındığı haberi geldi. Hollanda karşısında sahada basmadık yer bırakmadı, Norveç karşısında tam anlamıyla coştu, iki şahane gol atarak resital yaptı.

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