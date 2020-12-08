Süleyman ARAT
Hızlı yükseliş başını döndürdü, Ozan Tufan bir anda değişti! Fenerbahçe...
Maden işçisi Mehmet Tufan ile ev hanımı Dilek Tufan’ın Bursa Orhaneli’ndeki evinde dünyaya geldi Ozan. Daha 7-8 yaşlarında iken mahalle takımının yıldızıydı.
9 yaşında Bursaspor’un radarına takıldı, 10 yaşında lisansı çıkartıldı. 12 yaşında gol kralı, yeşil beyaz formayla U16, U17, U21 liglerinin gözdesi oldu. 2014’te A takıma alındı ve ligin en gözde genç oyuncusu oldu.
SAHAYA YANSIMADI
İmzayı attıktan sonra İstanbul’un en güzide sitelerinden birine yerleşti. Fakat bu hızlı yükseliş ve yanlış arkadaş seçimleri Ozan’ın başını döndürdü. O büyük yeteneğini sahaya yansıtamıyordu.
VE KİLOLARI KONUŞULUR...
Artık futbolu değil, yanağındaki beni, fazla kiloları konuşuluyordu. Hele Milli Takım’da bir Hırvatistan maçı vardı ki yerden yere vuruldu.
O sırada Alanyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın el attı Ozan’a... “Ben içindeki güce inanıyorum, gel burada yeniden yüksel” dedi.
Sağ bek, orta saha, sağ kanat, forvet arkası derken, önceki gün Denizli’de ön libero oynadı. Her mevkide alkış aldı. Ama asıl alkış arkasındaki kahramana, Rojin’e yapılmalı.
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