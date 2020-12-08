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Hürriyet
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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 08:10 | 

Hızlı yükseliş başını döndürdü, Ozan Tufan bir anda değişti! Fenerbahçe...

Maden işçisi Mehmet Tufan ile ev hanımı Dilek Tufan’ın Bursa Orhaneli’ndeki evinde dünyaya geldi Ozan. Daha 7-8 yaşlarında iken mahalle takımının yıldızıydı.

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9 yaşında Bursaspor’un radarına takıldı, 10 yaşında lisansı çıkartıldı. 12 yaşında gol kralı, yeşil beyaz formayla U16, U17, U21 liglerinin gözdesi oldu. 2014’te A takıma alındı ve ligin en gözde genç oyuncusu oldu.

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MUTLAKA ALIN

O dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, “Mutlaka alın” diye talimat verdi ve 20 yaşına yeni girdiği günlerde çocukluk hayali olan formayı sırtına geçirdi.

3SAHAYA YANSIMADI
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SAHAYA YANSIMADI

İmzayı attıktan sonra İstanbul’un en güzide sitelerinden birine yerleşti. Fakat bu hızlı yükseliş ve yanlış arkadaş seçimleri Ozan’ın başını döndürdü. O büyük yeteneğini sahaya yansıtamıyordu.

4ALAY KONUSU OLDU
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ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medyada alay konusu olmaya başladı. Yokuş aşağı inerken herkes bir tokat atıyordu.

5VE KİLOLARI KONUŞULUR...
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VE KİLOLARI KONUŞULUR...

Artık futbolu değil, yanağındaki beni, fazla kiloları konuşuluyordu. Hele Milli Takım’da bir Hırvatistan maçı vardı ki yerden yere vuruldu.

6SERGEN YALÇIN EL ATTI
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SERGEN YALÇIN EL ATTI

Modric topu filelerimize bırakırken kamera Ozan’a yakın çekim yaptı. O anda saçını düzeltmesi yenilginin baş kahramanı yaptı onu. Önce milli formadan koparıldı, ardından Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldı.

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O sırada Alanyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın el attı Ozan’a... “Ben içindeki güce inanıyorum, gel burada yeniden yüksel” dedi.

8HAYATI DEĞİŞTİ
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HAYATI DEĞİŞTİ

Aynı günlerde iki üniversite bitirmiş bir kıza aşık oldu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi mezunu Rojin Haspolat hayatına dokunuverdi Ozan’ın.

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“Git” dedi Alanya’ya. Gitti.

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Sergen ve Rojin’in desteğiyle eski günlerine dönmesi uzun sürmedi. 6 ay sonra geri döndü Fenerbahçe’ye.

11HAYATINI DÜZENE SOKTU
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HAYATINI DÜZENE SOKTU

Rojin, Ozan’ın hayatını düzene soktu. Tüm eski arkadaşlarını silip attı. Evini değiştirtti.

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Ardından nişan yüzüğü geldi ve şimdi herkesin imrenerek izlediği Ozan küllerinden böyle doğdu.

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Sağ bek, orta saha, sağ kanat, forvet arkası derken, önceki gün Denizli’de ön libero oynadı. Her mevkide alkış aldı. Ama asıl alkış arkasındaki kahramana, Rojin’e yapılmalı.

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Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın nişan töreninde yaşananlar

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan nişanlandı. Aile arasında yapılan nişan törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı. Törende çiftin nişan kurdelesini kesen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan ve Rojin Haspolat’a takılmayı ihmal etmedi. Başkan Ali Koç, nişanlanan çift ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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