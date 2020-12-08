Hızlı yükseliş başını döndürdü, Ozan Tufan bir anda değişti! Fenerbahçe...

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın nişan töreninde yaşananlar Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan nişanlandı. Aile arasında yapılan nişan törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı. Törende çiftin nişan kurdelesini kesen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan ve Rojin Haspolat’a takılmayı ihmal etmedi. Başkan Ali Koç, nişanlanan çift ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.