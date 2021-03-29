Ozan Tufan ve Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu!

2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan, önceki gün milli maçta Norveç’e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la 31 Mart Çarşamba günü evleniyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine Ali Başkan’ın şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı’nda kıyılacak nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak.

2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat’ı geçtiğimiz ağustos ayında Ali Koç’un desteğiyle babasından istemeye giden Ozan Tufan, yaklaşık 1 yıldır nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapıyordu. Hazırlıklarını tamamlayan çift, büyük gün olarak 31 Mart tarihini seçti. Çift, pandemi kuralları gereği görkemli bir düğün yerine küçük bir merasimle dünya evine girecek.

En büyük destekçi

Ozan Tufan’ın kariyerindeki en büyük destekçisi, nişanlısı Rojin Haspolat. Yıldız futbolcunun her maçını takip eden Haspolat, önceki gün oynanan Türkiye-Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da hem milli takıma hem de Tufan’a övgüler yağdırdı.

Eczacıbaşı Ailesi’ne ikinci torun geliyor

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, ikinci kez torun heyecanı yaşıyor. Çiftin kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun, nisan ayında ilk bebeğini kucağına alacak.

2018 yılında, Bodrum’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını Murat Coşkun’la birleştiren Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü Esra Eczacıbaşı Coşkun, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Mayıs ayında doğum yapmaya hazırlanan Coşkun’un bir oğlu olacak.

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, geçtiğimiz şubat ayında ilk kez torun sevinci yaşamıştı. Oğulları Emre Eczacıbaşı ve gelinleri Dilara Eczacıbaşı’nın bir kızları olmuş, bebeklerine Ela ismini vermişlerdi.

Hamileliği basından gizlemeyi başaran ve bu süreçte işlerini pandemi nedeniyle evden yürüten Esra Eczacıbaşı Coşkun, anne ve babasına ikinci kez torun sevinci yaşatacak. Ben de aileyi kutluyor, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum...

Milli yüzücüye olimpik destek

Abdi İbrahim, Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek rekortmen milli yüzücümüz Emre Sakçı’nın ana sponsorluğunu üstlendi. Kurbağalamada ulusal ve uluslararası alanda rekortmen olan yüzücümüzle 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, şöyle dedi: “Yüzmede elde ettiği istikrarlı başarılarla dikkatimizi çeken Emre Sakçı ile Paris 2024 Olimpiyatları’nı da kapsayacak şekilde 4 yıllık, uzun soluklu bir sponsorluk anlaşması yaptık. Olimpiyatlarda daha fazla sporcumuzun yer alması ve ülkemiz adına daha fazla sportif başarı elde edilebilmesi için bundan sonra da desteklerimizi sürdüreceğiz.”

Yeni yaşını ailesiyle kutladı

Beşiktaş’a gönül veren spor insanı Sinan Vardar, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Jolly Onursal Başkanı ve Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden Sinan Vardar, yeni yaş yemeğinde çocukları ve torunlarıyla bir araya geldi. Pandemi nedeniyle ailesiyle pek görüşemeyen Sinan Bey, doğum günü vesilesiyle onları görmekten çok mutlu oldu.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?