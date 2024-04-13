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Olympiakos taraftarından Edin Dzeko'ya 'sabotaj' girişimi! Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi
Olympiakos taraftarından Edin Dzekoya sabotaj girişimi Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 20:10

Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos taraftarlarıyla gerginlik yaşayan Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko'ya karşı Yunan taraftarlar 'sabotaj' girişimi başlattı.

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UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile Olympiakos tribünleri arasında gerginlik yaşandı.

Olympiakoslu savunmacı David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu itirazı sonrasında Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

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TRİBÜNLERE TÜRK BAYRAĞINI GÖSTERDİ

Tedavisi sebebiyle kenara gelen Bosnalı golcü tedavi olurken Yunan tribünlerine Fenerbahçe formasındaki Türk bayrağını gösterdi.

Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sonrası Olympiakos tribünlerinin Dzeko'ya olan tepkisi büyüdü.

YABANCI CİSİM ATILDI

Edin Dzeko'nun ayağına top geldiğinde ıslıklayan Yunan taraftarlar, tecrübeli golcüye yabancı cisim attı.

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Olympiakos taraftarından Edin Dzekoya sabotaj girişimi Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti

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YUNAN TARAFTARDAN 'SABOTAJ'

Olympiakos taraftarları, Fenerbahçe maçında tribünlere formasındaki Türk bayrağını gösteren Edin Dzeko için sabotaj girişimi başlattı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Olympiakos taraftarları, Edin Dzeko'nun sahibi olduğu Dubrovnik kentinde bulunan 'Restaurant Ezza' hakkında TripAdvisor uygulamasında kötü yorumda bulunmaya başladı.

Organize bir şekilde hareket eden Yunan taraftarlar, restorana düşük puan vererek mekanın popülerliğini düşürmeye çalıştı.

Olympiakos taraftarından Edin Dzekoya sabotaj girişimi Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN DESTEK MESAJLARI

Olympiakoslu taraftarların bu hamlesinden sonra Fenerbahçeli taraftarlar, Edin Dzeko'ya destek vererek restorana yüksek puan vermeye başladı.

Öte yandan sosyal medyada diğer takım taraftarları da Edin Dzeko'ya destek verilmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaştı.

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi

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