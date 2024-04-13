Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Sebastian Szymanski'nin yerine sürpriz isim

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olacak.



Ligde çıktığı 31 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı lacivertliler, 82 puanla haftaya ikinci sırada girdi.



Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanan İsmail Kartal'ın öğrencilerinin 1 de beraberliği bulunuyor.

İKİ EKİP LİG TARİHİNDE 16. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 15 lig maçında Fenerbahçe 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı, 1 karşılaşmayı da Fatih Karagümrük kazandı.



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile ligde bugüne kadar 7 kez deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü kazanan sarı lacivertliler, 3 kez de rakibiyle berabere kaldı. Fenerbahçe'nin attığı 12 gole Fatih Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

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FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Tedavileri süren Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'in yanı sıra kart cezaları bulunan Szymanski ve İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Osayi-Samuel, Djiku, King ve Becao'nun durumu maç saatinde netleşecek.

SÜRPRİZ İSİM

Teknik Direktör İsmail Kartal, Sebastian Szymanski'nin yokluğunda kadroya dahil edeceği ismi belirledi. İsmail Kartal'ın cezalı Szymanski'nin yerine Zajc'a forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin; Livakovic, Mert, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Zajc, Tadic, Dzeko 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.