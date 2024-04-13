Olympiakos - Fenerbahçe maçında soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı

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Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Atina'da oynanan maçta 57. dakikada 3-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan ve son ana kadar mücadele eden sarı-lacivertliler, iki gol bularak sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı.

Tek farkla mağlup olunmasına rağmen teknik heyet ve futbolcular ortaya konan oyundan sonra umutlandı.

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Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasında hep bir ağızdan, "Bu oyunumuzu oynarsak İstanbul'da biz bu turu geçeriz" dedi.

Sabah'ın haberine göre; Teknik Direktör İsmail Kartal oyuncularına; "Hepinizle gurur duyuyorum. Skor olarak kazanamadık ama oyun olarak kazandık. Bu oyunu İstanbul'da da sergilersek yarı finale çıkarız" diyerek seslendi.

Futbolcular da camiaya ve taraftarlara kupa borçları olduğunu söyleyerek, turu geçeceklerine dair hocalarına söz verdiler.

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Fenerbahçeli taraftarlar da alınan yenilgiye rağmen turdan umutlu. Sarı-lacivertli futbolseverler, sosyal medyada 'Olympiakos'u Kadıköy'e gömeriz' mesajlarını paylaştı.