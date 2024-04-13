Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı! Yabancı hakem golü iptal ettirdi

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Süper Lig'in 32. haftasında TFF'nin yaptığı açıklamayla MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildi.
MKE Ankaragücü - Gaziantep FK mücadelesinde İspanyol hakem Mario Melero López ilk müdahaleyi yaptı.
MKE Ankaragücü'nün Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu gol, VAR hakemi Melero'nun Ali Şansalan'a uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Ankaragücü'nün Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu gol, VAR'daki İspanyol hakem Mario Melero Lopez'in uyarısıyla iptal edildi.#SüperLig#ANKvGFKpic.twitter.com/EB5ggqjx5a
Ankaragücü'nün Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu gol, VAR'daki İspanyol hakem Mario Melero Lopez'in uyarısıyla iptal edildi.#SüperLig#ANKvGFKpic.twitter.com/EB5ggqjx5a—Spor Arena (@sporarena) April13, 2024