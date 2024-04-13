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Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı! Yabancı hakem golü iptal ettirdi

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#Süper Lig#Gaziantep#Ankaragücü
Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı Yabancı hakem golü iptal ettirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 16:59

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçında VAR hakemi Mario Melero López, oyuna ilk müdahaleyi yaptı.

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Süper Lig'in 32. haftasında  TFF'nin yaptığı açıklamayla MKE Ankaragücü - Gaziantep FK maçında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildi.

MKE Ankaragücü - Gaziantep FK mücadelesinde İspanyol hakem Mario Melero López ilk müdahaleyi yaptı.

MKE Ankaragücü'nün Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu gol, VAR hakemi Melero'nun Ali Şansalan'a uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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#Süper Lig#Gaziantep#Ankaragücü

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