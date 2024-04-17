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Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe’ye iyi haber! Rövanş maçında ideal 11 sahada

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe’ye iyi haber Rövanş maçında ideal 11 sahada
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 07:00

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'la oynayacağı maça ideal kadrosuyla çıkacak.

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F.Bahçe, Olympiakos ile oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasına ideal 11 ile çıkacak. Sakatlıktan dönen Cengiz Ünder, Djiku ve King kadroya alınırken ilk maçta sakatlıkları nedeniyle oyuna sonradan giren Ferdi, Fred, İsmail ile Karagümrük maçında kart cezası dolayısıyla forma giyemeyen Szymanski sahada olacak. Sakatlığı geçmesine rağmen tedbiren Karagümrük karşısında süre almayan Ganalı stoper Djiku da bu maçı hedef seçerek hazırlandı.

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HER MAÇIN HiKAYESi FARKLI

Teknik direktör İsmail Kartal da Olympiakos’u eleyerek yarı finale yükseleceklerine inandığını kaydederken şu ifadeleri kullandı: “Her maçın hikayesi başkadır, evimizde oynayacağımız maçın hikayesi çok farklı olacak. Kendi evimizde çok daha farklı bir F.Bahçe olarak maça başlayacağız. Güçlü oyun anlayışımızı sahaya yansıtacağız. Herhangi bir endişe duymuyorum, evimizde turu geçeceğiz.”

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi

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