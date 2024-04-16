Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe maçında 2 penaltı pozisyonu için izleme tavsiyesi çıkmıştı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden yayımlandı.

ANDRE NARCİSO’DAN NUMANOĞLU’NA İKİ KEZ İZLEME TAVSİYESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu hafta başlayan yabancı VAR hakemi uygulaması dolayısıyla bu maçın VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Andre Narciso yer almıştı. Narciso’ya, AVAR’da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etmişti.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso, hakem Tugay Kaan Numanoğlu’na iki kez izleme tavsiyesinde bulunmuştu.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

Fenerbahçe’nin 55. dakikada kazandığı penaltı öncesi Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu’na pozisyonu izlemesini tavsiye etti.

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FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN PENALTISI

Portekizli hakem, sarı-lacivertlilerin 87. dakikada kazandığı penaltıda da izleme tavsiyesinde bulundu. Tugay Kaan Numanoğlu kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

KAYITLAR AÇIKLANDI

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun VAR monitöründe izlediği pozisyonların konuşmaları yayımlandı. Kasımpaşa-Konyaspor maçının VAR kayıtları da açıklandı.

KAZANILAN PENALTI HAKKINDA

Fenerbahçe'nin 55. dakikada Osayi-Samuel'in yerde kaldığı pozisyonda kazandığı penaltı konuşması şöyle:

Andre Narciso: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Narciso'dan VAR operatörüne: "Teması biraz aşağıdan ve ileriden, arkadan ve önden göstereceksin. 6 numara böyle yapıyor, sonra da diğer açı."

Narciso'dan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor. Başka açı ister misin?"

Tugay Kaan Numanoğlu: "Bir açı daha istiyorum. Tamam, bu bir penaltı Andre. Teşekkür ederim. Kart yok ve penaltı."

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İPTAL EDİLEN PENALTI KONUŞMASI

Fenerbahçe'nin 86. dakikada iptal olan penaltısı hakkında yapılan konuşma:

Andre Narciso: "Tugay, penaltının iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Andre Narciso'dan VAR operatörüne: "Diğer açı daha güzel. Topa vurduğunu biraz daha aşağıdan göster. Bunu 1-2-3 kez kontrol et. Başka bir açı isterse ona diğer açıyı göster."

Maçın 4. hakemi: "Yanına geldi hocam şuna bir sarı kart göster."

Andre Narciso: "Topa ilk 9 numara vuruyor. Sonra da hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamamdır, penaltı yok. Serbest vuruş veriyorum."

Maçın 4. hakemi: "Hocam Umut Bey'e gitmeden bir sarı kart gösterir misin?"

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