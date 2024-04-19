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Olympiakos hocası Mendilibar: Topu Fenerbahçe'ye verip onları yorduk

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#Olympiakos#Fenerbahçe#Mendilibar
Olympiakos hocası Mendilibar: Topu Fenerbahçeye verip onları yorduk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 02:00

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Olympiakos, penaltı atışları sonunda galip gelerek yarı finale yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, "Çok zor bir oyun oynadık. Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık. 10. dakikada golü yemiştik fakat dayandık. İlk devrede dayanma gücümüzü iyi kullandık. Topu rakibe verip yorma yoluna gittik. Penaltılara kalması, futbolcuların becerisine kalıyor" ifadelerini kullandı.

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"Kendimi şanslı hissediyorum"

Mendilibar, "Avrupa kupalarında yarı finale kalmasında takımın başında antrenör olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım daha ileriye taşıyabiliriz. Şu anda kalemizi koruyan Tzolakis, başta ikinci kalecimizdi. Sonra kaleyi devraldı. Topun auta gitmesine şans diyebilirsiniz ancak kalecinin kurtarışına şans diyemeyiz. Bir çalışma sonucu oluyor bunlar" diye konuştu.

"Kariyerim boyunca penaltılara bakmadım"

Penaltı atışlarını izlemediği ve sırtını dönmesiyle ilgili sorulan soruya İspanyol teknik adam şu yanıtı verdi:

"Ben bütün kariyerim boyunca penaltılara bakmadım. Bunu totem olarak yaptığımı size açıklamak isterim."

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#Olympiakos#Fenerbahçe#Mendilibar

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