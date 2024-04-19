Fenerbahçe - Olympiakos maçında Livakovic'in çabası yetmedi! İsmail Kartal'ın değişiklikleri çok konuşuldu

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2'nin rövanşında Olympiakos'u normal sürede 1-0 mağlup etti. Toplam skor 3-3'e gelince maç uzadı. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 3-2 kaybeden Sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti. Olympiakos ise yarı finalde Aston Villa'nın rakibi oldu. Maçtan öne çıkan detaylar şu şekilde...

İSMAİL KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK! 6 AY SONRA İDEAL 11

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig’in 32’nci haftasında 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, savunmada Çağlar Söyüncü yerine Rodrigo Becao’ya, Serdar Aziz yerine Alexander Djiku’ya, orta sahada ise Rade Krunic yerine Sebastian Szymanski’ye forma verdi. Fenerbahçe’nin Olympiakos karşısındaki ilk 11’i şu isimlerden oluştu: Livakovic - Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, bu ilk 11 ile son olarak 22 Ekim'deki Hatayspor maçında sahaya çıkmıştı. Yaklaşık 6 ay sonra Sarı-lacivertli takım ideal ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçeli oyuncuların penaltı ve kırmızı kart isyanı Haberi görüntüle

4 İSİM KADROYA GERİ DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları dolayısıyla takımını son maçlarda yalnız bırakan 4 oyuncu Olympiakos maçıyla birlikte kadroya geri döndü. Fenerbahçe’de son olarak 17 Mart’ta oynanan Trabzonspor maçında forma giyen ve ardından sakatlığı dolayısıyla yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan Mert Hakan Yandaş; 7 Şubat’ta Gaziantep FK’ya karşı oynanan kupa maçından bu yana takımdan ayrı kalan Joshua King ile son 3 resmi maçta kadroda yer almayan Cengiz Ünder, Olympiakos ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ganalı stoper Alexander Djiku ise kaçırdığı 3 maçın ardından Yunan ekibine karşı oynanan karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında tek oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, Olympiakos maçında takımını yalnız bıraktı. Fenerbahçe’de ayrıca UEFA listesinde yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun, Olympiakos maçının kadrosunda yer almadı.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Olympiakos ile oynanan zorlu müsabakada takımlarına büyük destek verdi. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin büyük kısmını doldururken, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Öte yandan Yunan taraftarlar ise takımlarının cezasından dolayı deplasman tribününde yer alamadı.

Haberin Devamı

OLYMPIAKOS’TA 2 DEĞİŞİKLİK, TEK EKSİK

Hafta sonunu maç yapmadan geçen Olympiakos’ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar, sarı-lacivertli ekibe karşı oynadıkları ilk maçın 11’ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sarı kart cezalısı olan stoper Panagiotis Retsos’un yerine Andreas Ntoi’ye, Georgios Masouras yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Daniel Podence’a formayı verdi.

Yunanistan temsilcisi karşılaşmaya; Tzolakis - Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Podence, Jovetic, Fortounis ve El Kaabi 11’iyle çıktı.

Yunan ekibi Olympiakos, Fenerbahçe karşısında tek oyuncusundan yararlanamadı. Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı olan Panagiotis Retsos, bu önemli karşılaşmada forma giymedi. Yunan ekibinde ayrıca Giulian Biancone, Jovane Cabral, Gelson Martins, Ruben Vezo ve Fran Navarro gibi isimler de UEFA listesinde yer almıyor.

Haberin Devamı

GOLÜ ERKEN BULDUK

Kadıköy'de maça baskılı başlayan Fenerbahçe, turun toplam skorunu eşitleyen golü de erken buldu. 11. dakikada organize gelişen atakta Szymanski'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, yakın direğe sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi.

Gol sonrası baskısını sürdüren Sarı-lacivertliler ataklarından farkı arttıracak golü bulamadı.

İKİNCİ YARIDA İSMAİL KARTAL'IN DEĞİŞİKLİKLERİ ÇOK KONUŞULDU

Maçın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçildi, İki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maça ilk dokunuşunu 74. dakikada Edin Dzeko'yu kenara alıp Batshuayi'yi oyuna sokarak yaptı.

Haberin Devamı

Deneyimli teknik adam 86. dakikada Fred ve İrfan Can Kahveci'yi çıkarıp Zajc ve Cengiz Ünder'i oyuna sürdü.

İsmail Kartal'ın normal süre sonundaki bu değişiklikleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Dzeko'nun çıkmasıyla ileride top tutmakta zorlanan Fenerbahçe, Fred'in çıkmasıyla orta alandaki enerjisini, İrfan Can'ın çıkmasıyla da sağ kanattaki etkinliğini büyük ölçüde yitirdi.

FRED'DEN DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ!

86. dakikada kenara alınan Fred, yedek kulübesine geldiği sırada değişikliğe jest ve mimikleriyle tepki gösterdi.

Brezilyalı futbolcunun kenara geldikten sonra İsmail Kartal ile bir süre hararetli şekilde konuşması da fotoğraflara yansıdı.

UZATMALARDA LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞ

Fenerbahçe kalecisi Livakovic, ilk uzatma devresinin sonunda kalesini gole kapattı. Kullanılan serbest vuruşta arka direkteki kafa vuruşunda Livakovic'in ayağıyla dokunduğu top direkten döndü. Devamındaki kafa vuruşunda Djiku topu çizgiden çıkardı.

İKİ PENALTI KURTARDI AMA YETMEDİ

Hırvat file bekçisi, penaltılarda El Arabi ve Rodinei'nin vuruşlarını kurtardı ancak Fenerbahçe'de Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci penaltıları kaçırınca Livakovic'in başarısı temsilcimize yetmedi.